W weekend uczniowie świętokrzyskich szkół rozpoczynają ferie. Od soboty przez dwa tygodnie będzie można skontrolować autokary przewożące dzieci na zimowy wypoczynek.

Zdjęcie Niedługo rozpoczną się ferie zimowe /Wojciech Stróżyk /Reporter

Od soboty rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z możliwości kontroli pojazdów wyjeżdzających z dziećmi na zimowy wypoczynek. W Kielcach taki stały punkt zorganizowano przy stadionie piłkarskim przy ulicy Ściegiennego. Będzie czynny od 12 do 27 stycznia w godz. 6-10.

"Funkcjonariusze policji i inspekcji transportu drogowego sprawdzają podczas takich kontroli stan techniczny pojazdu, m.in. oświetlenie, układ hamulcowy i kierowniczy, ogumienie oraz oczywiście stan trzeźwości kierowcy i posiadane przez niego dokumenty" - powiedziała PAP st. sierż. Małgorzata Pędzik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Kontrolę autokarów będzie można też przeprowadzić poza godzinami otwarcia punktu. Wystarczy wcześniej zadzwonić do WRD KMP w Kielcach (tel. 41 349 37 07) lub pod numer 112.

Na stronie internetowej świętokrzyskiej policji można znaleźć wykaz punktów kontroli autokarów w całym województwie z godzinami otwarcia i telefonami.

"Zachęcamy rodziców i organizatorów wyjazdu dzieci na zimowy wypoczynek do zamawiania kontroli. Są one bardzo potrzebne, co pokazały poprzednie lata. W przypadku wystąpienia usterek zagrażających bezpieczeństwu dzieci kierowca musi ją jak najszybciej usunąć, ewentualnie przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia nowego autokaru" - podkreśliła policjantka.

Od 14 do 27 stycznia ferie zimowe poza woj. świętokrzyskim będą się odbywały także w kujawsko-pomorskim, małopolskim, wielkopolskim i lubuskim.