Sylwester Latkowski. Kim jest twórca "Nic się nie stało"?

W środę wieczorem TVP wyemitowała film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało", w którym opisano kulisy działania Krystiana W., ps. "Krystek" określanego przez media "łowcą nastolatek". Latkowski przywołał zeznania nastolatek, które opisywały gwałty i molestowanie.

Zdjęcie Sylwester Latkowski i Michał Adamczyk w studiu TVP. Rozmowa po emisji dokumentu "Nic się nie stało" /materiały prasowe

Śledztwo ws. "Krystka" ruszyło 2015 roku, gdy 14-letnia Anaid z Gdańska rzuciła się pod pociąg. Zrobiła to po tym, jak wyznała koleżance, że została zgwałcona.

Reklama

W wyniku śledztwa okazało się, że "Krystek" wielokrotnie zaczepiał nieletnie dziewczyny, a niektóre gwałcił. Wyszło też na jaw, że działał bezkarnie przez wiele lat na terenie Trójmiasta - głównie w sopockim lokalu "Zatoka Sztuki" - ale też Pucka, Wejherowa i Władysławowa.

Razem z "Krystkiem" oskarżonych jest także czterech mężczyzn w tym Marcin T., ps. "Turek", zarządca m.in. "Zatoki Sztuki". Prokuratura zarzuciła mu popełnienie przestępstw seksualnych wobec pięciu nieletnich dziewczyn. Nie wnioskowano jednak o jego areszt, ani nie dostał zakazu opuszczania kraju.

W "Nic się nie stało" pokazano, że kluby "Turka" odwiedzali celebryci. Wśród nich mieli być m.in. Kuba Wojewódzki z ówczesną partnerką Renatą Kaczoruk, Adam "Nergal" Darski, Krzysztof Skiba, Piotr "Liroy" Marzec, Natalia Siwiec czy Blanka Lipińska. Jednocześnie w filmie nie udowodniono, że jakakolwiek z powyższych osób miała wiedzę na temat procederów, do których miało dochodzić w klubach "Turka".

Latkowski apeluje do Szyca, Wojewódzkiego i Majdana

Po emisji "Nic się nie stało" Latkowski udzielił wywiadu na żywo w TVP. Reżyser zwrócił się wówczas do Borysa Szyca, Kuby Wojewódzkiego i Jarosława Majdana z apelem, by opowiedzieli, co naprawdę działo się w sopockich klubach.

"Borys, może czas nie tłumaczyć się tak, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany, że ćpałeś. Chcę, żebyś powiedział, czego byłeś świadkiem? Co robiłeś? Czego nie? Jesteś dobrym aktorem. Czas żebyś powiedział prawdę. Ta sama prośba do Majdana, Wojewódzkiego, do tych dziewczyn i pań, które mignęły w filmie. Co tam się działo?" - pytał Latkowski.

Kim jest Sylwester Latkowski?

Sylwester Latkowski ma na koncie takie filmy, jak "To my, rugbiści" o drużynie Arki Gdynia w rugby, "Blokersi" o środowisku hiphopowym, "Gwiazdor" o wokaliście Michale Wiśniewskim czy "Pedofile" o siatce pedofilskiej z Dworca Centralnego. Reżyser współtworzył również filmy dla Telewizji Polskiej i Polsatu.

W latach 2013-2015 Latkowski pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika "Wprost". Od 2015 roku jest redaktorem naczelnym serwisu Kulisy24. Przed karierą w mediach Latkowski imał się różnych zajęć i zawodów, prowadził własne przedsiębiorstwa.

Był poszukiwany w związku ze sprawą podwójnego zabójstwa w Szczecinie. W latach 1993-1998 ukrywał się w Federacji Rosyjskiej. Pod koniec lat 90. został skazany na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za wymuszenie rozbójnicze. W więzieniu spędził 19 miesięcy.