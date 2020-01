Sylwester w dużych miastach. Tak przywitaliśmy nowy rok

Mieszkańcy Warszawy i turyści bawili się w noc sylwestrową na placu Bankowym przy przebojach Perfectu, Bajmu, Kombi, Edyty Górniak i Patrycji Markowskiej. Ok. 17 tys. osób uczestniczyło w miejskim sylwestrze w Poznaniu, a 80 tys. osób w Krakowie.

Zdjęcie Przywitanie Nowego Roku podczas zabawy sylwestrowej na placu Bankowym w Warszawie pod hasłem "Warszawa stolicą sylwestra" / Marcin Obara /PAP

Warszawa: Tłumy na sylwestrowej zabawie na pl. Bankowym

Plac Bankowy, przy którym znajduje się stołeczny ratusz, zaczął zapełniać się ludźmi jeszcze przed godziną 20, na którą został zaplanowany koncert. W programie występów znalazły się utwory Perfectu, Bajmu, Kombi, Edyty Górniak i Patrycji Markowskiej. Dla warszawiaków i przyjezdnych grali i śpiewali również: Blue Cafe, Pectus, Aleksandra Gintrowska, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska oraz Natalia Szroeder.

Wykonawcom towarzyszyli tancerze w różnorodnych układach choreograficznych. Artyści wystąpili na wyposażonej w ekrany, projektory i lasery wielkiej scenie o wymiarach 40 na 24 m.

O północy życzenia bawiącym się oraz widzom oglądającym zabawę na ekranach telewizorów złożyła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Prezydent Rafał Trzaskowski nie pojawił się na scenie.

Po raz drugi miejski sylwester odbył się bez fajerwerków. Za to w powietrze wystrzeliwano wielkie ilości pasków białej oraz czerwonej bibuły, która ścieliła się na placu niczym śnieg.

Uczestniczki zabawy korzystały z możliwości zrobienia sobie przez charakteryzatorki sylwestrowego makijażu. Oblegane również było specjalnie udekorowane miejsce, w którym można było nagrać życzenia noworoczne oraz wykonać zdjęcie wewnątrz kuli ze sztucznym śniegiem. Długa kolejka ustawiła się po gorącą herbatę, którą oferowały miejskie wodociągi.

Według relacji straży pożarnej sylwester przebiegł spokojnie, nie licząc kilku palących się śmietników, ale na Białołęce doszło do wycieku i zapalenia się gazu.



Poznań: Około17 tys. osób zgromadził sylwester w stolicy Wielkopolski

Łącznie ok. 17 tys. osób uczestniczyło w miejskim sylwestrze w Poznaniu - podał organizator imprezy, Estrada Poznańska. Do zakończenia noworocznej zabawy nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów.

Patrycjusz Tomaszewski z Estrady Poznańskiej organizującej miejskiego Sylwestra w stolicy Wielkopolski poinformował PAP, że na zamkniętym terenie na placu Wolności, gdzie odbywała się impreza zgromadziło się 12 tys. osób, a na obszarze wokół wydzielonej strefy - kolejne 5 tys. poznaniaków. Wstęp na zabawę był bezpłatny, ale uczestnicy musieli założyć specjalne opaski rozdawane przy wejściach na pl. Wolności.

Podinsp. Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji powiedziała PAP, że do czasu zakończenia noworocznej zabawy na pl. Wolności nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów związanych z tym zgromadzeniem.

Miejski sylwester w Poznaniu rozpoczął się o godz. 22 występami dj-ów, m.in. Neevalda, Bartesa i Matthew Clark’a. Ok. 23.20 na scenie na wystąpił Krzysztof Zalewski z zespołem, któremu gościnnie towarzyszyła Brodka.

Tuż przed północą noworoczne życzenia dla mieszkańców złożyła zastępca prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska. "Życzę wam, abyście nie bali się marzeń i wierzyli w to, że mogą się spełnić. Odnośmy się do siebie z czułością , jak mówi nasza wspaniała noblistka Olga Tokarczuk (...) uśmiechajmy się do siebie, a świat na pewno stanie się choć trochę lepszy" - powiedziała.

O północy w ramach miejskiej imprezy sylwestrowej rozpoczął się kilkuminutowy pokaz pirotechniczny, po którym na scenie wystąpił Kamil Bednarek. Noworoczna zabawa na pl. Wolności zakończyła się o godz. 2 nad ranem.

Kraków: Około 80 tys. osób bawiło się na miejskim sylwestrze

Łącznie 80 tys. osób bawiło się - według organizatorów - na zabawie sylwestrowej w Krakowie. Podobnie jak w latach poprzednich odbywała się ona w trzech miejscach: w nowohuckiej Alei Róż, na Rynku Podgórskim i na Rynku Głównym.

Policja podczas miejskiej zabawy nie odnotowała żadnych incydentów.

Na krakowskim sylwestrze nie było pokazu pirotechnicznego. O północy ze sceny na Rynku Głównym wystrzelone zostało w niebo confetti, a publiczność mogła obejrzeć efektowny pokaz świetlny. Chwilę przed nastaniem Nowego Roku Krystyna Prońko zaśpiewała "Jesteś lekiem na całe zło". Życzenia krakowianom i turystom złożył wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk.

Koncert na Rynku Głównym otworzył Jan-rapowanie, a po nim w ramach projektu "Albo inaczej", który polega na prezentacji znanych piosenek w nowych aranżacjach wystąpili Andrzej Dąbrowski i Krystyna Prońko, Ten Typ Mes, Te-tris oraz Emil Blef, Rahim & Fokus, Piotr Zioła, Rosalie, Paulina Przybysz i Ralph Kaminski. Po północy zagrał duet The Dumplings.

Zabawę w Nowej Hucie prowadził jako didżej jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy muzycznych Hirek Wrona. Potańcówka urządzona w namiocie ustawionym w Alei Róż była zwieńczeniem obchodów 70-lecia dzielnicy.

Z kolei Rynek Podgórski zamienił się w wielką salę balową, otoczoną 700 krzesłami, na których mogły przysiąść panie czekające na zaproszenie do tańca. Wodzireje prowadzili naukę tańców towarzyskich od rumby i samby po salsę, walca i twista, a chętnych było bardzo wielu.

Sylwestrową zabawę zorganizowały miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, kierownictwo Teatr KTO oraz Krakowskie Forum Kultury.