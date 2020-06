W związku z sytuacją powodziową w Warszawie Rafał Trzaskowski był zmuszony odwołać wyjazd do Miedzyrzeca Podlaskiego i Białej Podlaskiej - poinformował w poniedziałek wieczorem poseł KO i członek sztabu Trzaskowskiego, Sławomir Nitras. Dodał, że aktualne są wtorkowe spotkania w Urszulinie i Lublinie.

"W związku z sytuacją powodziową w Warszawie Rafał Trzaskowski był zmuszony odwołać wyjazd do Miedzyrzeca Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Wszystkich bardzo serdecznie przepraszamy. Jutrzejsze spotkania w Urszulinie i Lublinie aktualne. Do zobaczenia" - napisał Nitras na swoim profilu Twitterze.

Jak informuje WP.pl Rafał Trzaskowski powoła sztab kryzysowy w Warszawie w związku z sytuacją powodziową w stolicy.

Burze, które pojawiły się nad Warszawą w poniedziałek po południu skutkowały licznymi utrudnieniami na warszawskich drogach. Na największych ulicach woda uszkodziła sygnalizacje świetlne.

Jak przekazał rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Mikołaj Pieńkos, problem dotyczy wielu warszawskich ulic, ale największe utrudnienia dotyczą skrzyżowań: Doliny Służewieckiej z Aleją Wilanowską, Świętokrzyskiej z Marszałkowską, Broniewskiego z Reymonta, Alei Niepodległości z Woronicza oraz Ronda ONZ.

Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia

W poniedziałek w województwie mazowieckim obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami z gradem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W większej części Mazowsza prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

IMGW podniosło dla niektórych powiatów poziom ostrzeżenia do najwyższego trzeciego stopnia. Obowiązuje on obecnie w Warszawie oraz powiatach: legionowskim, wołomińskim, mińskim, grójeckim, otwockim, garwolińskim, kozienickim, piaseczyńskim, zwoleńskim i lipskim.

Wiadomości z ostrzeżeniami, do mieszkańców zagrożonych miejsc, wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzega w nich m.in. przed nocnymi ulewami i burzami.