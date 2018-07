Szczątki Urszuli Kochanowskiej odkryte w Świeciechowie?

Na przykościelnym cmentarzysku w Świeciechowie odkryto szczątki około 100 osób, w tym dziecka. Przypuszcza się, że mogą należeć do Urszuli Kochanowskiej, córki poety Jana Kochanowskiego. Potrzebne będą badania DNA.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

W okolicach Świeciechowa od lat krąży legenda jakoby miała gdzieś tam być pochowana Urszula Kochanowska. Według miejscowych lata temu przyjechała z rodzicami do babci ze Świeciechowa, zachorowała i zmarła.

Reklama

Jak podaje krasnik24.pl na szczątki około 100 osób natrafiono w Świeciechowie podczas rozbiórki przykościelnego parkanu. Okazało się, że pod kościołem znajduje się stare cmentarzysko. Znaleziono tam też szczątki dziecka, przy którym znajdowały się kolia i dwa sygnety. To dość niespotykane, dlatego istnieje podejrzenie, że może to być słynna z trenów Urszulka.



Archeolodzy pracują przy kościele od tygodni. Ustalono, że cmentarzysko pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Urszula Kochanowska zmarła w 1578 roku. By zweryfikować, czy szczątki dziecka to rzeczywiście córka poety, potrzebne będą badania DNA.