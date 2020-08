Szczecin: Obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Mszą świętą w szczecińskim kościele pw. św. Stanisława Kostki rozpoczęły się w niedzielę uroczystości w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W południe obchody będą miały miejsce przed bramą Stoczni Szczecińskiej.

W mszy św. uczestniczą m.in. byli stoczniowcy, opozycjoniści, związkowcy, a także parlamentarzyści, wojewoda zachodniopomorski, przedstawiciele władz rządowych, lokalnych i służb mundurowych.

W południe uroczystości przeniosą się przed bramę Stoczni Szczecińskiej, a o godz. 18 odsłonięty zostanie okolicznościowy mural. O godz. 21 rozpocznie się pokaz iluminacji budynku szczecińskiej filharmonii. Wcześniej, o godz. 20 na pl. Solidarności przy filharmonii, odbędzie się koncert "Sierpniowe przełomy" z polską muzyką filmową.

Porozumienie Szczecińskie, pierwsze spośród porozumień społecznych zawartych w wyniku strajków lipca i sierpnia 1980 r. zakładało, że komitety strajkowe przekształcą się w Komisje Robotnicze, które przeprowadzą wybory do władz niezależnych organizacji pracowniczych. Protokół mówił również o ochronie podstawowych praw ludzi pracy i obywateli, zakazie represji wobec działaczy związkowych i politycznych (o ile w sposób przestępczy nie będą godzili w interesy PRL), a także o dostępie Kościoła do mediów. Porozumienie zobowiązywało rząd do wydania w postaci broszur "Paktów Praw Człowieka" i "Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach".