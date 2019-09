Jak większość Polaków, prezydent tego typu akcją jest oburzony, nie można gardzić nikim, nie można nikogo w ten sposób używać, a zwłaszcza osób, które wymagają szczególnej pomocy - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski komentując akcję "Nie świruj, idź na wybory".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

W ramach akcji "Nie świruj, idź na wybory" znane osoby m.in. aktorzy oraz anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych w krótkich filmikach opatrzonych hasztagiem #nieświrujidźnawybory zachęcają, aby 13 października wziąć udział w wyborach parlamentarnych. W materiałach wideo wystąpili m.in. aktorzy: Janusz Gajos i Wojciech Pszoniak. Akcja wywołała oburzenie m.in. wśród polityków PiS, którzy ocenili, że w filmikach parodiowane są osoby niepełnosprawne.

Szczerski w piątek w radiowej "Jedynce" był proszony o komentarz ws. akcji. Zapytany, jak prezydent i jak on sam oceniają ten sposób mobilizowania do wzięcia udziału w wyborach, odpowiedział: "Jak większość Polaków prezydent jest tego typu akcją oburzony, dlatego, że nie można gardzić nikim, nie można nikogo w ten sposób używać - a zwłaszcza osób, które wymagają szczególnej pomocy, opieki i troski - jako broni politycznej i to jeszcze w tak perfidny sposób - to jest rzecz absolutnie niegodna".

"Myślę, że ktoś, kto wpadł na ten pomysł, dał bardziej świadectwo temu kim jest sam, a nie dał świadectwa o tych osobach, które parodiuje" - powiedział Szczerski.

"To powinno też otrzeźwić wszystkich tych, którzy patrzą na tego typu akcję i uważają, że to jest PR i tego typu gierki, to jest treść demokracji. Treścią demokracji jest troska o każdego obywatela. Pan prezydent taką troskę o każdego obywatela prezentuje" - zapewnił szef gabinetu prezydenta RP.

Szczerski został również zapytany, czy artyści, którzy pokazują się w spotach, powinni przeprosić. "Warto, żeby przeprosiły, warto, żeby publicznie przekazały to, jak dzisiaj czują się w tej sytuacji, w której zostały być może wmanipulowane, być może jakoś towarzysko namówione - warto, żeby się do tego odniosły, nie mogą milczeć, nie powinny milczeć w tej sprawie, bo milczenie pokazuje, że akceptują to w jakim kontekście się znalazły" - powiedział.