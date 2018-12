Szczerski: Udział w szczycie klimatycznym COP24 potwierdziło kilkadziesiąt głów państw i szefów rząd

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w Katowicach otworzy szczyt klimatyczny COP24, w którym udział potwierdziło kilkadziesiąt głów państw i szefów rządów, w tym 29 prezydentów i monarchów, 7 szefów MSZ i 82 ministrów środowiska - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

W dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbywać się będzie 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Hasło tegorocznego szczytu brzmi: "Changing together".



Szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował PAP, że swój udział w szczycie w Katowicach potwierdziło kilkadziesiąt głów państw i szefów rządów z całego świata, w tym 29 prezydentów i monarchów oraz siedmiu ministrów spraw zagranicznych i 82 ministrów środowiska. Obecny również będzie Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres oraz przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Maria Fernanda Espinosa.

Szef gabinetu prezydent podkreślił, że "każde państwo indywidualnie decyduje o randze swojej delegacji". "Mamy nadzieję, że niezależnie od poziomu delegacji wszystkie państwa uczestniczące w konferencji klimatycznej wykażą solidarność w negocjacjach tak, by szczyt mógł zakończyć się sukcesem" - powiedział Szczerski.

Zaznaczył, że podczas COP24 w Paryżu negocjowano ogólnie brzmiące zasady, podczas gdy ambicją konferencji w Katowicach jest wynegocjowanie kilkusetstronicowego porozumienia o konkretnych działaniach, które mają wdrożyć porozumienie paryskie. Jak dodał, "przedmiot negocjacji katowickiego szczytu jest dużo bardziej skomplikowany niż był kiedykolwiek wcześniej, bo przechodzimy do fazy realizacji".

Bez Trumpa, Macrona, Putina, Merkel

"Negocjacje są trudne, ale trzeba mieć nadzieję, że wszystkie państwa wykażą się solidarnością z tymi krajami, które są najbardziej poszkodowane przez zmiany klimatyczne. Polska będzie wzywać do takiej solidarności międzynarodowej" - oświadczył prezydencki minister.

Jak zaznaczył, "byłoby niedobrze, gdyby w świat poszedł przekaz, że liderzy najbogatszych państw zebrali się we własnym gronie w Buenos Aires (na szczycie G20 - PAP), natomiast nie mieli już czasu na spotkanie z resztą świata na szczycie klimatycznym".

"Dlatego trzeba liczyć na solidarność wszystkich państw dla sukcesu Katowic, bo bez tej solidarności, właśnie taki niekorzystny obraz mógłby pójść w świat, że owszem bogate państwa zebrały się we własnym gronie, ale już kiedy trzeba było wykazać solidarność i podzielić się z biedniejszą częścią świata, to już entuzjazmu nie było" - mówił szef gabinetu prezydenta.

Wiceszef MSZ Bartosz Cichocki mówił w piątek, że na szczycie w Katowicach nie będzie prezydentów: USA - Donalda Trumpa, Rosji - Władimira Putina, Francji - Emmanuela Macrona oraz Ukrainy - Petra Poroszenki; nie pojawi się też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Według Cichockiego "świadczy to o tych państwach - na ile poważnie traktują sprawy klimatyczne".

"Przedstawienie polskich osiągnięć w polityce klimatycznej"

W poniedziałek przed południem prezydent Duda otworzy Szczyt Liderów, a tym samym zainauguruje obrady całego Szczytu Klimatycznego COP24. Prezydent wygłosi przemówienie, którego głównymi przesłaniami - jak zapowiada Szczerski - będą m.in.: promowanie solidarności międzypaństwowej, przedstawienie polskich osiągnięć w polityce klimatycznej oraz nakreślenie polskich priorytetów względem tegorocznego COP24.

Szczerski podkreślił, że Szczyt Liderów będzie "okazją do nadania politycznego impulsu dla sukcesu COP24".

Szef gabinetu prezydenta RP zaznaczył, że Szczyt Liderów będzie także okazją do spotkań bilateralnych z prezydentami i premierami państw przybyłych do Katowic. "Ich tematem będzie polityka klimatyczna, problemy globalne oraz kwestie dwustronne. Prezydent zaplanował kilkanaście spotkań bilateralnych" - powiedział prezydencki minister.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Duda spotka się m.in. z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, premierem Francji Edouardem Philippe, premierem Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą, prezydentem Nigerii Muhammadu Buharim, prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu Bidhya Devi Bhandari, Wielkim Księciem Luksemburga Jego Królewską Wysokością Henrykiem, a także byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem.

Andrzej Duda odbędzie też spotkanie w wąskim gronie z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem poświęcone polityce globalnego bezpieczeństwa - poinformował Szczerski.

"Polska jest dziś przykładem kraju, który taką politykę prowadzi"

Prezydencki minister poinformował, że prezydent weźmie również udział w jednej z sesji Szczytu Liderów, podczas której podpisana zostanie deklaracja "Just transition", poświęcona zapewnieniu "sprawiedliwego i solidarnego przekształcenia modelu gospodarczego, które pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państw, rozwoju gospodarczego i wartościowych miejsc pracy".

"Polska jest dziś przykładem kraju, który taką politykę prowadzi" - podkreślił Szczerski.

Jak zaznaczył, Polska planuje przedłożyć dwie inne - poza "Just Transition - deklaracje, które mają stanowić wkład w globalną politykę ochrony klimatu. Będzie to: partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu "Driving Change Together Partnership".

Jak zaznaczył, deklaracja ta dotyczy potrzeby zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego, co "jest to ważne, ponieważ emisja pochodząca z transportu stanowi blisko 15 proc. globalnej emisji.

Druga z deklaracji - Śląska Deklaracja Ministerialna "Lasy dla klimatu" - wzywa strony do zachowania i zwiększania zasobów węgla w pochłaniaczach i rezerwuarach gazów cieplarnianych do roku 2050 oraz wskazuje na kluczową rolę pochłaniaczy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Porozumienie paryskie.

Zasadniczym celem polskiej prezydencji na COP24 jest przyjęcie decyzji zapewniającej pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny - Reguły Katowickie; Katowice rule book).