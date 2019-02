Szef KGP podpisał umowę na zakup trzech śmigłowców

Szef KGP gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał w piątek umowę na zakup trzech śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych typu Bell-407GXi. Pierwsza maszyna trafi do policji do końca roku, a dwa kolejne do końca marca 2020 roku. Nowe śmigłowce zastąpią wycofane już z eksploatacji Mi-2.

Zdjęcie Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Umowa została podpisana z producentem śmigłowców typu Bell - amerykańską firmą Bell Textron Helicopter Inc. z siedzibą w Fort Worth. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, zakup nowych śmigłowców pozwoli na odbudowę policyjnego lotnictwa.

"Wersja GXi to najnowsza modyfikacja śmigłowca Bell-407, która do produkcji weszła w ubiegłym roku. Nowoczesna awionika i osiągi szczególnie predysponują te śmigłowce do wykorzystania do zadań wymagających długotrwałego przebywania w powietrzu z jednoczesnym zapewnieniem niskich kosztów eksploatacji. Zamówione śmigłowce będą dodatkowo posiadały modyfikacje dostosowujące je do szczególnych wymagań w zakresie zadań realizowanych na rzecz wszystkich służb policji" - poinformował rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka.

Pierwszy śmigłowiec ma trafić do służby do końca roku, zaś dwa kolejne do końca marca 2020 roku. Nowe śmigłowce mają zastąpić wycofane już z eksploatacji Mi-2.

Śmigłowce S-70i Black Hawk

Pod koniec listopada ubiegłego roku w obecności premiera i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego oficjalnie przekazano dwa śmigłowce S-70i Black Hawk dla policji. Uroczystość przekazania maszyn i ich poświęcenie odbyła się na lotnisku na warszawskim Bemowie. Sprzęt będzie wykorzystywany głównie w działaniach kontrterrorystycznych.

Śmigłowce S-70i Black Hawk mają być wykorzystywane m.in. dla potrzeb jednostek antyterrorystycznych, które potrzebują sprzętu do szybkiego desantu, ewakuacji i sprawnego przemieszczania się po kraju. Policja informuje, że będą także wykorzystywane w wypadku klęsk żywiołowych oraz do poszukiwania osób zaginionych.

Przed dostarczeniem śmigłowców Black Hawk policja dysponowała 11 śmigłowcami, z których najmłodszy ma 13, a najstarszy 47 lat. Porozumienie ws. zakupu dwóch maszyn podpisano w maju ubiegłego roku. W połowie listopada 2018 roku zawarta została umowa na zakup trzeciego śmigłowca S-70i Black Hawk dla polskiej policji.