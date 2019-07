- Wbrew kasandrycznym przepowiedniom władz Warszawy, nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich. Są wolne miejsca w szkołach średnich - powiedział w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Zdjęcie Dariusz Piontkowski /Jan Bielecki /East News

"Kolejny etap rekrutacji kończy się dziś w pięciu województwach, w tym w woj. mazowieckim. Z tego co wiemy, Warszawa poinformowała już, jak wygląda pierwszy etap rekrutacji, o godzinie 16.00 oficjalnie mają być wywieszone listy osób przyjętych do poszczególnych szkół" - powiedział Piontkowski w czwartek na konferencji prasowej.

Reklama

Przypomniał, że Warszawa jest miastem, w którym uczy się bardzo wielu uczniów. "Absolwentów w tym roku było około 28 tys., o miejsca w szkołach warszawskich aplikowało około 43 tys. uczniów. To pokazuje, że tak jak w innych dużych miastach, także w Warszawie dużo uczniów z mniejszych ośrodków, z mniejszych miejscowości, z mniejszych gmin otaczających duże miasta próbuje znaleźć swoje miejsca w szkołach średnich w dużych miastach, w tym przypadku w Warszawie" - zauważył minister.

"Wbrew kasandrycznym przepowiedniom"

Piontkowski odniósł się do danych przedstawianych przez władze stolicy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół średnich.

"Wbrew takim kasandrycznym przepowiedniom władz Warszawy nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostawaniem się do szkół średnich. Wyraźnie mówiliśmy, że proces rekrutacji jest rozłożony na kilka etapów i przebiega podobnie jak w latach ubiegłych. W tym roku do szkół w Warszawie po pierwszym etapie rekrutacji dostało się czy wiedziało, w jakich szkołach będzie się uczyć 93 proc. uczniów. To jest zdecydowanie lepszy odsetek niż średnia krajowa. Bo (...) średnia krajowa wynosi około 89 proc. Stąd mówienie, że w Warszawie jest szczególnie trudna, inna sytuacja od tego, co dzieje się w pozostałej części kraju, jest po prostu nieprawdziwe" - zaznaczył.

"Pokazywano również, że w Warszawie liczba miejsc jest zdecydowanie mniejsza niż liczba kandydatów. My pokazujemy, że w Warszawie wolne miejsca są zarówno w liceach, a także w innych typach szkół. Pojawiło się też zjawisko, o którym wiedzieliśmy, że nastąpi - to znaczy część uczniów ostatecznie nie złoży swoich dokumentów, oryginałów dokumentów do szkół, do których zostali zakwalifikowani i w związku z tym pojawią się dodatkowe miejsca" - powiedział szef MEN. "Stan pokazywany 16 lipca (w dniu ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do szkół - PAP), a dziś się różni, liczba miejsc wolnych w poszczególnych typach szkół wzrasta także w liceach, także w tych najbardziej popularnych (...). Z tego co wiemy, z danych przekazanych przez miasto Warszawa do kuratorium oświaty wynika, że około 400-500 miejsc jest w tych popularnych liceach dostępnych" - dodał.

Rekrutacja uzupełniająca

W czwartek władze stolicy przekazały, że w Warszawie w rekrutacji uzupełniającej jest 3514 wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, w tym 470 miejsc w 20 najlepszych w stolicy. W szkołach branżowych I stopnia pozostało 728 wolnych miejsc, a w technikach - 1979.

W czwartek w Warszawie oprócz list uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przyjętych po pierwszym etapie rekrutacji opublikowano także listę szkół, w których pozostały wolne miejsca. W pierwszej rekrutacji do żadnej ze szkół nie dostało się 3173 kandydatów. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała na czwartkowym briefingu, że spośród tych, którzy się dostali, 3587 nie złożyło wymaganych dokumentów - w tym 2619 kandydatów do liceów. Dokumenty te były potrzebne, aby potwierdzić wolę nauki w danej szkole.