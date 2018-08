Szef MON: Prezydent Andrzej Duda ma mój głos

Prezydent Andrzej Duda ma mój głos, doceniam to, że jest aktywny i godnie reprezentuje Polskę za granicą - powiedział we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zaznaczając jednocześnie, że nie we wszystkim zgadza się z prezydentem.

Szef MON był pytany w radiowych "Sygnałach dniach", jak ocenia trzy lata prezydentury Andrzeja Dudy oraz czy prezydent "w dalszym ciągu" ma jego głos.

"Tak, mój głos pan prezydent ma, nie we wszystkim zgadzam się z prezydentem Andrzejem Dudą, czego dowodem jest fakt, że niektóre z przedłożeń ustaw, które były przedstawiane przeze mnie, były przez prezydenta Dudę wetowane. Ale doceniam to, że pan prezydent jest aktywny, że prezydent Andrzej Duda godnie reprezentuje Polskę za granicą" - powiedział Błaszczak.

Podkreślił, że prezydent m.in. ma dobry kontakt z liderami państw NATO, z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaznaczył, że stacjonowanie w Polsce wojsk amerykańskich jest rezultatem szczytu NATO z 2016 r., którego gospodarzem był Andrzej Duda.

Błaszczak przypomniał, że we wrześniu Andrzej Duda złoży wizytę w Waszyngtonie.

W poniedziałek minął trzeci rok prezydentury Andrzeja Dudy. Swą pięcioletnią kadencję Andrzej Duda rozpoczął 6 sierpnia 2015 r. od złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Andrzej Duda w czasie trzech lat prezydentury odbył ponad 100 spotkań z głowami państw i rządów oraz ponad 330 wizyt krajowych - wyliczono w spocie przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta.