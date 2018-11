Szef MON spotka się z dowódcami Sił Zbrojnych RP ws. sytuacji na Morzu Azowskim

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotka się w poniedziałek rano z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb ws. zaostrzenia sytuacji na Morzu Azowskim.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Piotr Molecki /East News

O spotkaniu poinformował w poniedziałek rano na Twitterze.

Rosyjskie siły specjalne przechwyciły wczoraj trzy ukraińskie okręty wojenne, które próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. FSB napisała w oficjalnym komunikacie, że ukraińskie jednostki, wbrew ostrzeżeniom, naruszyły morską granicę Federacji Rosyjskiej i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Moskwa potwierdziła, że jej okręty otworzyły ogień do ukraińskich jednostek, w ten sposób zmuszając je do wyłączenia silników. W wyniku ostrzału rannych zostało sześciu ukraińskich marynarzy, dwóch z nich jest w stanie ciężkim.

Kijów w komunikacie oświadczył, że "zachowanie Federacji Rosyjskiej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego". Dziś o godz. 15.00 ukraińska Rada Najwyższa ma zdecydować o wprowadzeniu stanu wojennego. Odpowiedni wniosek do ukraińskiego parlamentu złożył prezydent i Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.



O 17.00 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Wnioskowali o to jednocześnie Ukraińcy i Rosjanie.