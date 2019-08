"Prace przy moście pontonowym, na którym zostanie ułożony rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni, ruszą jeszcze dzisiaj" – zapowiedział w piątek minister obrony Mariusz Błaszczak. Dodał, że "zrzut nieoczyszczonych ścieków przez tygodnie potrzebne do usunięcia awarii oznaczałby degradację Wisły".

Zdjęcie Szef MON Mariusz Błaszczak /Grzegorz Bukala /Reporter

"Wojsko Polskie już przystąpiło do budowania konstrukcji. W budowie mostu, który będzie się składał z 80 elementów, weźmie udział 170 żołnierzy z czterech jednostek inżynieryjnych z Inowrocławia, Chełmna, Kazunia i Dęblina" - powiedział Błaszczak. "Już dziś rozpoczną się prace na brzegu Wisły, cała konstrukcja powstanie w ciągu kilku dni" - dodał.

Reklama

Na pontonowym moście zostanie ułożony rurociąg, który umożliwi tłoczenie ścieków z lewego brzegu Wisły do oczyszczalni "Czajka".

"Jest to - co należy podkreślić - rozwiązanie rządowe. Dziwię się, że początkowo prezydent Rafał Trzaskowski odrzucał takie rozwiązanie. Zdumiało mnie wczorajsze oświadczenie, w którym atakował Wojsko Polskie, ale my konsekwentnie dążymy do tego, by nie dopuścić do degradacji Wisły" - powiedział. "Usunięcie awarii kanalizacji, z tego, co słyszymy, zajmie tygodnie. Zrzucanie przez ten czas ścieków do Wisły oznaczałoby realne zagrożenie dla ludzi mieszkających na północ od Warszawy, wiązałoby się również z degradacją rzeki" - podkreślił szef MON.

Szef KPRM: Most zostanie spięty we wtorek

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że most pontonowy przez Wisłę zostanie spięty we wtorek.

"We wtorek zostanie spięty most i rozpocznie się budowa tej części idącej przez Wisłę. Nie chcemy składać deklaracji ostatecznie, kiedy zacznie się tłoczenie ścieków do oczyszczalni 'Czajka'" - zapowiedział Dworczyk na konferencji prasowej.

Jak zapewnił, wszystkie służby działają sprawnie. "Robimy wszystko, żeby jak najszybciej zakończyć zrzut ścieków bezpośrednio do Wisły" - powiedział.

Wyjaśnił, że wszystkie potrzebne prace prowadzone są równolegle. "Z jednej strony są właśnie przemieszczenia z trzech garnizonów sprzętu wojskowego do budowy most. Będzie budowany most, a równolegle Wody Polskie przygotowują budowę rurociągu" - podkreślił.

Ścieki w Wiśle

Wskutek awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka", do których doszło we wtorek i w środę, nieoczyszczone ścieki z ośmiu lewobrzeżnych dzielnic trafiają wprost do Wisły. Według resortu środowiska, jest to 260 tys. metrów sześciennych na dobę.



W czwartek premier Mateusz Morawiecki zdecydował o budowie rurociągu, który będzie odprowadzał ścieki do oczyszczalni. W piątek wojsko, straż pożarna, przedstawiciele rządu i władz miejskich oraz Wód Polskich przeprowadzili nad Wisłą rekonesans przed budową awaryjnego rurociągu.