- Żołnierze, którzy zbudują most pontonowy na Wiśle, zmierzają już na miejsce. Po godz. 16 wyruszy transport mostów z batalionu z Chełmna - poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

"W budowę mostu pontonowego na Wiśle, na którym umieszczony zostanie rurociąg zaangażowanych będzie ok. 170 żołnierzy oraz 80 jednostek sprzętu. Na miejsce zmierzają już żołnierze z 1. Pułku drogowo-mostowego z Dęblina. Po 16.00 wyruszy transport mostów z batalionu z Chełmna" - napisał w piątek na Twitterze Błaszczak.

Wojsko, straż pożarna, przedstawiciele rządu i władz miejskich oraz Wód Polskich przeprowadzili w piątek rekonesans nad Wisłą, w związku z przygotowaniami do budowy awaryjnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" znajdującej się na prawym brzegu rzeki.

O budowie alternatywnego rurociągu zdecydował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. W wyniku awarii dwóch kolektorów, odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", do których doszło w miniony wtorek i środę, do Wisły zrzucane są nieczystości. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.