Szef MSWiA dla "Wprost": Nie chcę uchodzić za lękliwego polityka

Gdybym miał wstrzymywać działania policji przez to, że nie wiem, co mogą napisać światowe media z inspiracji tych, którzy w kraju są bardzo wpływowi, to byłbym politykiem niezwykle lękliwym - powiedział w wywiadzie dla "Wprost" szef MSWiA, odnosząc się do zatrzymania aktywistki Elżbiety Podleśnej.

Zdjęcie Szef MSWiA Joachim Brudziński podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Parlamentu Europejskiego / Marcin Bielecki /PAP

W nocy z 26 na 27 kwietnia Elżbieta Podleśna rozkleiła wokół kościoła plakaty i nalepki przedstawiające Matką Boską i Dzieciątkiem w tęczowych aureolach. Kobietę zatrzymano i postawiono jej zarzut profanacji.

"Pana zdaniem są tacy, którzy uważają, że prawa wszystkich powinny być zagwarantowane, ale z wyłączeniem katolików, chrześcijan" - zwrócono się do szefa MSWiA w poniedziałkowym wywiadzie w tygodniku "Wprost". Na pytanie, kto do tego doprowadził, Brudziński odparł, że są to ludzie, "dla których prawa katolików, chrześcijan są bez znaczenia".

"W ich rozumieniu należy przestrzegać praw i swobód wszystkich wyznań z wyłączeniem katolickiego, bo akurat ten system wartości można do woli atakować. Ja tego nie mogę zaakceptować. Nie tylko dlatego, że sam jestem katolikiem, a wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej jest dla mnie związany z emocjami, wrażliwością, wspomnieniami. Również z tego powodu, że jako osoba dzisiaj nadzorującą służby, stojąca na straży przestrzegania prawa, muszę reagować wtedy, kiedy prawo jest łamane" - podkreślił szef MSWiA.

"Zareagowałem, kiedy w Pruchniku najpierw okładano kijami, a potem pozbawiono głowy i podpalono kukłę, której nadano wygląd kojarzony ze stereotypowym wyobrażeniem Żyda. Pod moimi rządami policja ochraniała legalny na mocy decyzji sądu marsz środowisk LGBT. Środowiska narodowe bardzo mnie za to krytykowały, a chwaliły mnie wtedy media i środowiska, które z powodu Elżbiety Podleśnej wpadają w histerię i emocjonalne rozdygotanie" - zaznaczył Brudziński.

Ściganie wolności wypowiedzi artystycznej?

Na uwagę, że w rezultacie zatrzymania Podleśnej sprawa madonny w tęczowej aureoli obiegła światowe media jako przykład ścigania wolności wypowiedzi artystycznej, Brudziński odparł: "Gdybym miał wstrzymywać działania policji czy innych służb ze względu na to, że nie wiem, co mogą napisać światowe media z inspiracji tych, którzy w kraju są bardzo wpływowi, to byłbym politykiem niezwykle lękliwym".

Pytany, czy tęcza może kogoś obrazić, Brudziński odparł, że zależy od tego, jak jest użyta i do czego. "Tęcza od czasów Księgi Rodzaju jest archetypicznym dowodem na łączności człowieka z Bogiem. Jest znakiem przymierza" - wskazał. "Wielokrotnie na Twitterze zamieszczałem zdjęcia tęczy czy to znad pięknych jezior w Zachodniopomorskiem, czy w górach. Byłoby czymś aberracyjnym czy wręcz idiotycznym, gdyby ktoś próbował tęczę przerobić na coś złego" - dodał minister.

Na pytanie, czy pamięta, jak środowiska narodowe regularnie podpalały tęczę na pl. Zbawiciela, szef MSWiA odparł, że jego zdaniem tęcza na pl. Zbawiciela była "świadomą prowokacją środowisk LGBT, wymierzoną w katolików". "Najlepszym dowodem na to jest to, że władze Warszawy po kolejnym incydencie nie zdecydowały się na jej odbudowę" - zauważył Brudziński.



Zastąpi Kaczyńskiego?

Brudziński pytany o słowa Kaczyńskiego, który powiedział, że obecny szef MSWiA zostanie jego następcą, nie chciał odpowiadać kiedy się to stanie. "Gdy w 1991 r. jako młody człowiek (...) wstąpiłem do porozumienia Centrum, już wtedy słyszałem, że Jarosław Kaczyński jest wypalony i skończony. Dzisiaj słyszę dokładnie to samo" - powiedział Brudziński. Na sugestię dziennikarek "Wprost" dotyczącą wieku prezesa PiS stwierdził, że chciałby mieć taką "przytomność umysłu" jaką ma Kaczyński.

"Wszyscy, którzy poszukują jego następcy, muszą się uzbroić w cierpliwość. Jarosław Kaczyński nigdzie się nie wybiera i poprowadzi PiS do niejednej zwycięskiej batalii" - podkreślił stanowczo Brudziński.