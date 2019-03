Szef MSZ rozmawiał z sekretarzem generalnym Rady Europy

"Liczymy, że uda się wypracować kompromis i zapobiec pozbawieniu mieszkańców Rosji dostępu do ETPCz i systemu praw człowieka" - podkreślił szef MSZ Jacek Czaputowicz. Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland wyraził nadzieję, że uda się uniknąć wystąpienia Rosji z Rady.

Na wspólnej z Jaglandem konferencji prasowej Czaputowicz stwierdził, że największą siłą Rady Europy jest poszanowanie jej wartości przez wszystkie państwa członkowskie. Szef MSZ z niepokojem odnotował w tym kontekście fakt, że Rosja, która jest kluczowym państwem w ramach Rady, "kontestuje swoje zobowiązania wynikające z obecności w tej organizacji".

"Liczymy, że na forum organizacji uda się wypracować kompromis, który zapobiegnie pozbawieniu 140 mln mieszkańców Federacji Rosyjskiej dostępu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i systemu praw człowieka RE" - oświadczył Czaputowicz.

Również szef Rady Europy wyraził nadzieję, że uda się uniknąć - jak to określił - "ruxitu", czyli wystąpienia Rosji z Rady, które - według niego wstrząsnęłoby Europą.

"Pan minister słusznie powiedział, że najważniejsze jest to, żeby 140 mln obywateli Federacji Rosyjskiej nie straciło ochrony konwencji europejskich i aby osoby te mogły korzystać z ochrony ETPCz. To jest w tej chwili najważniejsza funkcja Rady Europy" - zaznaczył Jagland.

Jak dodał, dostęp Rosjan do Trybunału w Strasburgu jest kwestią ogromnej wagi, a niewypracowanie rozwiązania tego problemu byłoby porażką dla RE.

Sprawa wraku Tu-154M

Jacek Czaputowicz podkreślił też w czasie konferencji prasowej, że Polska liczy na "implementację rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego RE w sprawie katastrofy polskiego samolotu państwowego Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem".

Sekretarz generalny zadeklarował, że chciałby, aby wypracowane zostało rozwiązanie sprawy wraku.

"Jeżeli możemy się przyczynić do tego, by wrak powrócił do Polski, zrobimy to. Byłoby to bardzo istotne ze względów czysto ludzkich, ale jest to także kwestia prawna" - powiedział Jagland.