Szef MSZ: W czasie Forum Holokaustu polski prezydent będzie w Davos

W czasie 5. Światowego Forum Holokaustu w Izraelu prezydent Andrzej Duda ma bardzo ważne spotkanie i wystąpienia w Davos - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak dodał, z polskiego punktu widzenia, główne uroczystości uczczenia pamięci ofiar Holokaustu odbędą się 27 stycznia w Auschwitz.

Po wtorkowym posiedzeniu Rady Gabinetowej Andrzej Duda poinformował, że w związku z tym, iż organizatorzy Światowego Forum Holokaustu w Izraelu nie umożliwili zabrania głosu przedstawicielowi Polski, nie weźmie w nim udziału. Prezydent podkreślił, że jest to stanowisko jego oraz rządu.

W środę były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss oświadczył, iż jako były wieloletni szef Instytutu Yad Vashem wie, "że ta inicjatywa (organizacja Światowego Forum Holokaustu - PAP) nie była ze strony Instytutu Yad Vashem". "Powiem coś niedelikatnie, niech mi wybaczą. Tę konferencję zorganizował pan, który się nazywa Kantor. Przepraszam, on to zorganizował jak kantor, handel z historią. Tego się nie robi" - stwierdził Weiss.

Kto będzie reprezentował Polskę w Izraelu?

Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz pytany w czwartek w radiowej Jedynce, jaki urzędnik MSZ będzie reprezentował Polskę w Izraelu poinformował, że "jest to kwestią ustalenia i nie ma jeszcze decyzji na ten temat". Podkreślił, że w tym spotkaniu nie będzie uczestniczyło wiele głów państw, także prezydent USA Donald Trump.

Czaputowicz stwierdził, że spotkanie w Izraelu może być "zorganizowane w taki sposób, aby dać forum dla prezydenta Rosji Władimira Putina do wygłoszenia różnych tez, a przynajmniej do zalegitymizowania teraz jego działalności międzynarodowej".

Odpowiadając na pytanie, czy można przewidywać, że zarówno Izrael, jaki i Instytut Yad Vashem nie mają wpływu na formę i przebieg Forum, szef MSZ powiedział: "Jeżeli by tak było, to co za problem, to jest prywatna inicjatywa". "To, że prezydent Andrzej Duda będzie zgodnie ze swoim programem realizował wizytę w Davos, a nie będzie brał udziału w jakiejś prywatnej inicjatywie, to nie ma z tym żadnego problemu" - zapewnił.

"Prezydent Duda ma w tym czasie bardzo ważne spotkanie i wystąpienia w Davos, był jednak skłonny przerwać ten pobyt, aby wziąć udział w uroczystości" - dodał.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, w dniach 21-24 stycznia prezydent Duda weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

Czaputowicz podkreślił, że najważniejsze jest uczczenie pamięci ofiar Holokaustu. "Te główne uroczystości z naszego puntu widzenia odbędą się cztery dni później - 27 stycznia, prezydent Andrzej Duda będzie ich gospodarzem, wystąpi na nich. Ponad 20 głów państw potwierdziło swój udział, a co najważniejsze - będą tam przedstawiciele ocalałych" - mówił minister. 27 stycznia w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau odbędą się uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent.

Około 30 przywódców z całego świata potwierdziło swój udział w piątym Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie 23 stycznia 2020 roku z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wydarzenie zatytułowane "Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem" organizowane jest przez Fundację Światowego Forum Holokaustu, we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem i pod patronatem prezydenta Izraela.

Prezydenci Rosji, Francji, Niemiec, Włoch i Austrii są wśród przywódców, którzy do tej pory potwierdzili udział w uroczystościach.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia.