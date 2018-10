Szef PKW: Nie widziałbym przeszkód dla likwidacji ciszy wyborczej

​Nie widziałbym przeszkód dla likwidacji ciszy wyborczej przed głosowaniem - mówił w sobotę szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Dodał, że PKW zasugeruje ustawodawcy odstąpienie od tej zasady. W ocenie szefa PKW utrzymywanie ciszy wyborczej w dobie internetu jest pewną "iluzją".

Zdjęcie Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński /Grzegorz Krzyzewski /East News

Przewodniczący PKW wyjaśnił w TVN 24, że Komisja po każdych wyborach przedstawia najważniejszym osobom w państwie memorandum, w którym wskazuje propozycje zmian. Jak zaznaczył, PKW za każdym razem sugeruje, aby "ustawodawca rozważył, czy nie trzeba od tej ciszy wyborczej odstąpić".

"W tym roku chyba nawet jakoś może bardziej stanowczo będzie prosić, żeby jednak rozważyć poważnie odstąpienie od ciszy wyborczej" - podkreślił Hermeliński.

Dodał, że ciszę wyborczą ustanowiono w czasie, kiedy internet "był w powijakach". "Nikomu do głowy nie przyszło, że będą się w internecie ukazywać różnego rodzaju wyniki sondaży pod pseudonimami kandydatów. To jest troszkę już iluzja pewna, że utrzymuje się ciszę wyborczą, kiedy można wszystko przeczytać w internecie" - powiedział.

Agitacja powinna trwać do końca wyborów?

Pytany, czy w przypadku odstąpienia od ciszy wyborczej, agitacja powinna trwać do końca wyborów, Hermeliński ocenił, że przykładowo mogłaby trwać do północy przed głosowaniem. "Tutaj ustawodawca musiałby to ustalić" - dodał. Zastrzegł również, że w dniu głosowania powinien obowiązywać zakaz agitowania.

Hermeliński podkreślił, że nie widziałby przeszkód dla likwidacji ciszy wyborczej przed głosowaniem. "Większość osób by przyjęła rezygnację z ciszy wyborczej akceptująco" - ocenił.

W nocy z piątku na sobotę, o północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi, która potrwa do końca głosowania w niedzielę. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w internecie.