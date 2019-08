Szef PSL: Zbigniew Ziobro powinien odejść z rządu

"Zbigniew Ziobro odpowiada politycznie za to, co działo się w resorcie, to on nadzorował działania byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, i powinien odejść z rządu" - uważa szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Sam Ziobro kiedyś domagał się ustąpienia Zbigniewa Ćwiąkalskiego z funkcji ministra" - dodał.

W środę w radiu TOK FM szef PSL podkreślał, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ponosi odpowiedzialność polityczną za to, co się działo w jego resorcie.

"Sam wzywał ministra Ćwiąkalskiego do dymisji, kiedy jeden z oskarżonych, aresztowanych czy zatrzymanych popełnił samobójstwo w areszcie, w więzieniu, i wzywał wtedy ministra Ćwiąkalskiego (do dymisji). To jest 2008 rok i do tej dymisji doszło" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Dodawał przy tym, że szefowa komisji śledczej ds. Amber Gold, Małgorzata Wassermann (PiS), przesłuchując byłych ministrów, wielokrotnie dopytywała "to co, pan nie wiedział, co się działo u pana w ministerstwie, jak to możliwe". Zaznaczył, że żaden minister nie jest w stanie przejrzeć całej korespondencji, która przychodzi do resortu, ale - podkreślił - w przypadku sprawy dotyczącej resortu sprawiedliwości "mówimy o odpowiedzialności politycznej".

"Nie mówimy o odpowiedzialności bezpośredniej, bo to trzeba wyjaśnić, choć te wzmianki o tym, że 'zaraz poinformuję swojego szefa', to według struktury każdego resortu - sekretarze i podsekretarze stanu maja tylko jednego szefa - jest nim minister konstytucyjny, który sprawuje nad nimi nadzór i powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu prezes Rady Ministrów" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził ponadto, że nie są potrzebne kolejne ustawy, które miałyby zadekretować przyzwoite zachowanie kolejnych grup ludzi. "Dobrych zwyczajów nie da się zapisać, a prawo już dziś mówi o tym, że sędziowie powinni w mediach społecznościowych zachowywać się powściągliwie" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Doniesienia Onetu

Akcję dyskredytowania sędziów w ubiegłym tygodniu opisywał Onet. Według doniesień portalu mieli być w nią zaangażowani m.in. były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak, na prośbę Ziobry, podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS. Ponadto Ziobro zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o przygotowanie kodeksu etyki regulującego zachowanie sędziów w mediach społecznościowych.

Kosniak-Kamysz ocenił w środę ponadto, że niezbędna jest również dymisja szefa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, nie za sprawę "farmy trolli" w MS, "tylko za hejt, który leje się w telewizji rządowej". "To zatruwa serca i umysły rodaków ciężką chorobą nienawiści" - powiedział lider ludowców.

Według niego, "to, co się dzieje w telewizji rządowej, rodzi jakąś gigantyczną kłótnię społeczną, atmosferę wrogości i nienawiści w rodzinach". "To już nie chodzi o politykę, tylko to po prostu zatruwa serca i umysły ludzi ciężką chorobą nienawiści, serca i umysły naszych rodaków" - ocenił prezes PSL.