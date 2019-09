Przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czabański, zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o interwencję w związku z decyzją władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie profesora Aleksandra Nalaskowskiego. Naukowiec nazwał uczestników marszów równości m.in. "gwałcicielami" i "tęczową zarazą".

Naukowiec został zawieszony w pełnieniu obowiązków przez rektora uczelni w związku z wypowiedziami dotyczącymi środowisk LGBT oraz felietonem, opublikowanym w tygodniku "Sieci".

Krzysztof Czabański napisał w piśmie do premiera, zamieszczonym na Twitterze, że "stanowisko władz uczelni nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ profesor Nalaskowski nie naruszył dóbr osobistych konkretnych osób, tylko wypowiadał się krytycznie o działalności środowiska LGBT, polegającej na narzucaniu w brutalny sposób swojej ideologii oraz towarzyszącemu temu profanowaniu symboli oraz uroczystości religijnych".



Jak przypomina poseł, "zgodnie z artykułem 54 ustęp 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji".

Czabański stwierdził, że zawieszenie profesora Nalaskowskiego stanowi kolejny przejaw represji wobec osób sprzeciwiających się działalności środowiska LGBT, zmierzającej do narzucenia większości społeczeństwa odmiennego sposobu postrzegania instytucji rodziny i małżeństwa.

"Mając na celu zapewnienie ochrony prawa do wyrażania przez obywateli swoich poglądów, zwracam się do Pana Premiera o spowodowanie interwencji na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" - napisał Krzysztof Czabański.

Co napisał Nalaskowski?

Aleksander Nalaskowski w swoim felietonie dla "Sieci", odnosząc się do marszów równości, napisał: "wypełzają na ulice miast gwałciciele, obleśne grube baby, tęczowa zaraza".



Uczestników parad nazwał "zniewieściałymi gogusiami, wesołkami na utrzymaniu mamusi, facecikami, chcącymi się wiecznie bawić, obleśnymi, grubymi, wytatuowanymi babami, które ostentacyjnie się całują jak na wyuzdanych filmach i osobnikami, którym trudno przypisać jakąś płeć".

"LGBT to nie jest żadna ideologia. LGBT to doktryna wojenna, to wojna toczona przeciwko chrześcijaństwu" - mówił z kolei w TVP Info.

Prof. Aleksander Nalaskowski kieruje Katedrą Edukacji Dziecka na UMK w Toruniu. Kolegium rektorskie uczelni zawiesiło go na trzy miesiące ze skutkiem natychmiastowym.