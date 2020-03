Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie członków rady nad odwołaniem prezesa TVP Jacka Kurskiego - dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. "Na razie jestem prezesem Telewizji Polskiej" - odpowiada Kurski.

Prezes TVP podkreślił jednak, że jeśli prezydent Andrzej Duda wyrazi taką sugestię - nie musi nim być. "Dla mnie ważne jest to, żeby media miały finansowanie" - dodał.

"Panie prezydencie, jeśli Pan sobie tego życzy, a jest to warunkiem podpisania ustawy gwarantującej mediom publicznym prawie 2 mld złotych z koniecznej rekompensaty, to jestem do pana dyspozycji. Nie muszę być prezesem Telewizji Polskiej, dla mnie ważne jest to, żeby media miały finansowanie" - powiedział Kurski w piątek w TVP Info.

W piątek wieczorem portal wirtualnemedia.pl dowiedział się, że Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie członków Rady Mediów Narodowych nad odwołaniem Kurskiego.

Informację tę miał potwierdzić były prezes TVP, związany z PO, a obecnie członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun.

Członkowie RMN czas na oddanie głosów mają do poniedziałku.

List prezesa TVP do prezydenta

W piątek Kurski poinformował na Twitterze, że wysłał drogą elektroniczną list do prezydenta Andrzeja Dudy.

"W związku z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem całe swoje życie - oddaję się do dyspozycji Pana Prezydenta" - napisał w liście Kurski.

Prezes TVP ocenił, że Telewizja Polska jest dziś silniejsza, niż cztery lata temu, a także, że jest nadawcą "dynamicznym, nowoczesnym i coraz chętniej oglądanym". Kurski wskazał też, że TVP "skutecznie odbudowuje swój prestiż i pozycję rynkową, dbając jednocześnie o kulturę narodową".

"Telewizja Polska zdołała też odbudować pluralizm polskiej debaty publicznej, a tym samym zapewniła polskiej demokracji normalne warunki funkcjonowania" - napisał prezes TVP, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do "tego sukcesu", zaufali mu i ciężko pracowali przez ostatnie lata. "Dobrze przysłużyliście się Polsce" - dodał.

"Szanowny Panie Prezydencie, chcę Pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od Pana decyzji" - oświadczył Kurski.

Przypominamy, że nie prezydent, a Rada Mediów Narodowych powołuje szefa TVP.