We wtorek o godzinie 11.00 rozpoczęła się ogólnopolska manifestacja nauczycieli przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po niej prezydium Zarządu Głównego ZNP ma zadecydować, co dalej ze strajkiem w oświacie. Także dzisiaj w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ma się odbyć spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie okrągłego stołu. Wtorek jest już szesnastym dniem strajku.

Zdjęcie Sławomir Broniarz na manifestacji nauczycieli w Warszawie /Piotr Molecki/East News /East News

"Oczekujemy pełnego szacunku dla związków i dla wszystkich nauczycieli, żeby nie dorabiano nam gęby polityków" - powiedział szef ZNP.





Broniarz dziękuje za wsparcie w czasie strajku.



"Czekamy na stanowisko rządu, na ile rząd jest w stanie się posunąć w tej sprawie" - mówił Broniarz, nawiązując do negocjacji na temat płac ze stroną rządową. "Jesteśmy przekonani, że postulat 30-procentowego wzrostu wynagrodzenia jest czymś nieprzekraczalnym. Od tego nie odstąpimy" - zaznaczył.

Na transparentach, które mają ze sobą protestujący, widnieją hasła: "Chcemy godnie zarabiać", "Podejmiemy znowu pracę, ale za godziwą płacę", "Niechaj rząd się obudzi i doceni mądrych ludzi". Nauczyciele mają ze sobą również flagi biało-czerwone oraz flagi ZNP.

"Nie zostawiamy naszych uczniów, bo to jest istota zawodu nauczyciela" - dodał Broniarz.



"Pomimo różnic powinniśmy walczyć o godność zawodu nauczyciela" - mówił.



"To jest nasz protest (...) Kiedy 10 stycznia Zarząd Główny podjął uchwałę o wejściu w spór zbiorowy, było dla nas oczywiste, że to ostatni moment, by upomnieć się o godność nauczyciela i pracowników niebędących nauczycielami" - podkreślił.

"Dzisiaj niczego nie kończymy. Jesteśmy w fazie strajku" - powiedział. Słowa Sławomira Broniarza są przyjmowane gromkimi oklaskami.



Szef ZNP powitał protestujących nauczycieli. "To że przyszło nas tyle osób, to, że tak licznie protestujemy, jest dla nas niezwykle ważne, bo to pokazuje, że nauczyciele nie chcą polityki, chcą dobrej szkoły" - zaznaczył.



Do Warszawy protestujący nauczyciele przyjechali z całej Polski. "Nie chodzi tylko o pieniądze" - powiedziała reporterowi RMF FM nauczycielka z woj. zachodniopomorskiego.

"Wiążemy ledwo koniec z końcem, bo czasami nam brakuje. Czasami nam brakuje pieniędzy i musimy liczyć na pomoc rodziców jeżeli ich mamy" - mówiła nauczycielka.

Zdjęcie Manifestacja poparcia dla nauczycieli przed Ministerstwem Edukacji Narodowej / Piotr Molecki / East News

Płyną słowa wsparcia dla manifestujących nauczycieli. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska na Twitterze:



Warszawa teraz:



Zdjęcie Pikieta nauczycieli przed Ministerstwem Edukacji / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter

Zdjęcie Pikieta nauczycieli przed Ministerstwem Edukacji / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter

Nauczyciele zbierają się przed siedzibą MEN w Warszawie. W Szczecinie z kolei odbywa się manifestacja poparcia dla strajku z udziałem nauczycieli i uczniów.



Jak podaje wtorkowa "Rzeczpospolita", do protestujących nauczycieli dołączy już niedługo nawet 40 tys. pracowników pomocy społecznej. W publikacji pt. "Strajk zablokuje 500 plus" dziennik ostrzega przed ryzykiem, że wnioski o przyznanie 500 plus w nowym okresie zasiłkowym będą rozpatrywane z opóźnieniem.



Strajkujący nauczyciele rozpoczęli dzień od wspólnego spotkania o godzinie 9.00. O 11.00 początek manifestacji.

Według Broniarza, "rodzice i nauczyciele są zmęczeni strajkiem i uczniowie są trochę stęsknieni za szkołą". "Ale wydaje się, że dopóki można, to próbujmy rozmawiać i przekonać rząd, że (...) nie jest to tylko strajk ZNP, że jest to ogromny protest środowiska nauczycielskiego przy bardzo dużym wsparciu rodziców" - podkreślił.

Szef ZNP w TVN24 ocenił, że zakończenie strajku jutro jest bardzo mało prawdopodobne. Poinformował również, że raczej nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu na temat edukacji.

Broniarz, pytany przez "Rzeczpospolitą" czy nauczyciele zawieszą strajk na czas matur, odpowiedział, że "istnieje taka możliwość, ale dzisiaj są rozpatrywane trzy scenariusze, i wszystkie będą analizowane we wtorek na posiedzeniu prezydium zarządu głównego ZNP". "Wtedy zapadnie decyzja, co dalej" - dodał.

Dopytywany, czy dopiero we wtorek dowiemy się, "czy matury się odbędą, czy nie odbędą", szef ZNP powiedział: "Dokładnie tak, dlatego że postanowiliśmy, iż na pewno przed 23 kwietnia żadna decyzja nie zapadnie. Taki jest też scenariusz, który realizujemy. Decyzja nie może być podejmowana wyłącznie w Warszawie i na poziomie Warszawy, musimy uzgadniać wszystko to, co dzieje się w kraju, a nie tylko wyłącznie przez pryzmat emocji w stolicy".

ZNP zapowiedziało, że we wtorek przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) o godz. 11 rozpocznie się ogólnopolska manifestacja nauczycieli. Po niej Prezydium ZG ZNP zadecyduje, co dalej ze strajkiem.

Przypominamy: ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia tego roku. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. Wtorek 23 kwietnia jest już szesnastym dniem strajku.