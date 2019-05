"Było już ponad 700 interwencji, zgłoszenia mamy w każdym powiecie; w nocy zwiększyła się liczba interwencji w powiecie wielickim" - przekazał komendant małopolskiej PSP st. bryg. Marek Bębenek na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Krakowie z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. "Sytuacja może się zmienić w skali województwa" - zaznaczył komendant. Jak przekazał, "klapy" Wisły w Małopolsce zachodniej zaczynają się zamykać. "Wszystkie dopływy do Wisły w tym przypadku zaczną robić tzw. cofkę, czyli woda będzie zawracać" - wyjaśnił. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Posiedzenie sztabu kryzysowego /Beata Zawrzel /Reporter

Na początku posiedzenia sztabu kryzysowego, które zwołano w związku z sytuacją wywołaną intensywnymi opadami deszczu, szef rządu wysłuchał raportu komendanta małopolskiej Straży Pożarnej. Bębenek przekazał, że do godz. 6 rano małopolska straż podjęła 735 interwencji.

Z powodu intensywnych opadów deszczu ruch autobusowy i tramwajowy na ulicy Lubicz w Krakowie został sparaliżowany. Centrum Krakowa stoi w korkach - podaje "Dziennik Polski".



Jak informuje rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, w powiecie gorlickim nieprzejezdna jest droga wojewódzka 981 od miejscowości Sędziszowa do miejscowości Pławna. Objazd wyznaczono, w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na trasie Bobowa-Zborowice przez miejscowość Siedliska.



Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze miasta.



Wisła zalała bulwary w okolicy Salwatora, Wawelu, ronda Grunwaldzkiego - informuje na Twitterze dziennikarz Onetu.



"Będziemy na bieżąco monitorować zagrożenie powodziowe: chcemy pomóc wszystkim ludziom na miejscu" - powiedział w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, aby udał się na południe woj. śląskiego i osobiście nadzorował tam służby.

"Miejmy nadzieję, módlmy się, żeby ten deszcz przestał padać" - dodał.

Wojewoda małopolski podczas posiedzenia sztabu: Jesteśmy gotowi do tego, aby wspierać powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego. Ten apel, który wczoraj kierowałem do szefów gmin i powiatów - jesteśmy gotowi do współpracy, do wspierania sprzętem, do wspierania także tym co najbardziej potrzebne jeśli chodzi o umacnianie wałów".

"Mamy duży zapas worków na piasek, ponad 3 mln worków, które są w dyspozycji, oprócz tego są zasoby w poszczególnych sztabach powiatowych i gminnych, ale także w sztabach Straży Pożarnej, tak, że myślę, że tu jesteśmy zaopatrzeni" - dodał.

Tymczasem w sieci pojawiają się zdjęcia z Krakowa. Stan poziomu wody w Wisle wygląda bardzo niepokojąco:



"W każdym powiecie mamy zgłoszenia" - powiedział. Komendant małopolskiej PSP podkreślił, że w nocy ze środy na czwartek do 53 zwiększyła się liczba interwencji w powiecie wielickim.

W akcjach uczestniczyło 3 100 strażaków. "Zwiększonej liczby zdarzeń na godz. 6 rano w woj. małopolskim w skali makro nie odnotowaliśmy" - dodał.

Pytany przez premiera, jak wygląda sytuacja w południowych powiatach Małopolski, gdzie zapowiadane są najbardziej intensywne deszcze. "Tu mamy pojedyncze zgłoszenia. Typowe podtopienia" - powiedział.

"Może się sytuacja zmienić w skali województwa" - zaznaczył komendant. Jak przekazał, "klapy" Wisły w Małopolsce zachodniej zaczynają się zamykać. "Wszystkie dopływy do Wisły w tym przypadku zaczną robić tzw. cofkę, czyli woda będzie zawracać" - wyjaśnił. "Tam już przegrupowaliśmy dzisiejszej nocy odpowiednie środki, które nam pozwolą przeczekać niekorzystną aurę" - powiedział.

Według synoptyków, w czwartek w Małopolsce nadal będzie padać miejscami bardzo intensywny deszcz. Pogoda ma się poprawić w piątek.

Sytuacja na południu Polski nie należy do najłatwiejszych. W województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim wciąż obowiązują najwyższe alerty IMGW.



Na dziesięciu rzekach Małopolski na 11 wodowskazach są przekroczone stany alarmowe. Dla mieszkańców jeszcze w tej dobie nie oznacza to niebezpieczeństwa, przy czym jeśli deszcze nie ustaną w najbliższych dwóch dobach, mogą wystąpić liczniejsze zjawiska podtopień i zalań - powiedziała w czwartek dziennikarzom dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora.



Alarmy powodziowe wprowadziły w czwartek także władze samorządowe Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz Oświęcimia. Rzeki przekroczyły tam znacząco stany alarmowe. Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń podał, że w kilku miejscach pojawiły się rozlewiska.