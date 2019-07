Szumowski: W aptekach są zamienniki niedostępnych leków

W aptekach dostępne są zamienniki leków, które może zaproponować farmaceuta - oświadczył minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do problemów z dostępnością do niektórych leków. Dodał, że przez ostatnie doniesienia o braku leków, wzrosła ich sprzedaż.

Zdjęcie Łukasz Szumowski /Aleksandra Szmigiel/REPORTER /Reporter

"Może tak być, że w danej aptece danego produktu, konkretnego koncernu nie ma, natomiast przypominam, że w aptekach są dostępne zamienniki tych leków" - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia. Podkreślił, że zamienniki mogą zostać zaproponowane przez farmaceutę.

Zaznaczył jednocześnie, że po ostatnich doniesieniach o braku leków, wzrosła ich sprzedaż, np. w przypadku leków na tarczycę wzrost wyniósł 50 proc. "Apeluję do naszych adwersarzy politycznych o umiar, odpowiedzialność i przekaz zgodny z rzeczywistością. Hasło, że nie ma leków jest nieprawdziwe. Są zamienniki i one działają równie dobrze" - podkreślił Szumowski.

Przypomniał, że problemy z dostępem do konkretnych leków są też w innych krajach europejskich. "Powołaliśmy zespół, który monitoruje dostawy leków i widzimy efekty tych działań" - dodał.

Infolinia oblegana

"Infolinia obsługiwała początkowo tysiące pacjentów. W tej chwili ten napór na infolinię troszkę zelżał" - ocenił minister zdrowia. Dodał, że pacjenci, którzy mieli obawy związane z dostępnością leków w aptekach uzyskali informacje, których szukali.



Podkreślił, że w związku z kryzysem dostępności leków do ministerstwa nie wpłynęły żadne skargi od pacjentów, którzy nie mogli kupić leku przepisanego im przez lekarza.



Dodał, że problem z brakiem leków to "problem globalny, a nie tylko problem Unii Europejskiej". "Te braki w części krajów UE również się pojawiły. Stąd interpelacje posłów PE do KE. Jesteśmy w obszarze wspólnego rynku, w związku z tym te regulacje interwencyjne na wspólnym rynku są mocno ograniczone" - zastrzegł.



W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska w piśmie do Ministerstwa Zdrowia alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia, chorób tarczycy, astmy, POChP i alergii.

Ministerstwo zdrowia uspokajało w ostatnim czasie, że większość brakujących leków trafiła już do aptek.