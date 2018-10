Szydło: Przegramy, jeżeli popełnimy błąd Platformy

- Przegramy, jeżeli popełnimy błąd Platformy, czyli będziemy butni i zbyt pewni siebie, jeżeli oderwiemy się od rzeczywistości - mówi wicepremier Beata Szydło w tygodniku "Do Rzeczy". Komentuje także tzw. taśmy Morawieckiego i mówi o dekoncentracji mediów.

Zdjęcie Beata Szydło /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Była premier ostrzegła kolegów z PiS przed popadaniem w samozadowolenie z powodu dobrych wyników w sondażach.

Reklama

"Bycie u władzy może momentami rozleniwiać. Czasami to dostrzegam. Dobre sondaże mogą usypiać, słaba opozycja może powodować rozprężenie. Dlatego tak ważne są spotkania z wyborcami, podróże po Polsce. Niezwykle istotne jest, aby na spotkaniach z ludźmi nie wyłączać się również na głosy konstruktywnej krytyki. Przegramy, jeżeli popełnimy błąd Platformy, czyli będziemy butni i zbyt pewni siebie, jeżeli oderwiemy się od rzeczywistości. W polityce to są błędy niewybaczalne" - mówiła Beata Szydło.



Była premier była pytana także o tzw. taśmy Morawieckiego i sugestie, że Mateusz Morawiecki rzekomo brał udział w kupowaniu nieruchomości "na słupy". "Na razie mamy do czynienia z rzekomymi taśmami i spekulacjami medialnymi" - powiedziała. Jej zdaniem sprawę taśm należy raz na zawsze wyjaśnić, "bo inaczej przy każdej kolejnej kampanii będą one wyciągane jako haki na kolejnych polityków".

Wicepremier Szydło mówiła także o dekoncentracji mediów. Stwierdziła, że to jedno z założeń programowych PiS, "jednak okres kampanii nie jest na to dobrym momentem". Dodała jednak, że "to trzeba zrobić".

Więcej w "Do Rzeczy"