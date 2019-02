Z pełną odpowiedzialnością możemy dzisiaj powiedzieć, że środki na wszystkie projekty zaprezentowane w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości są zabezpieczone - zadeklarowała wicepremier Beata Szydło.

"Z pełną odpowiedzialnością możemy dzisiaj powiedzieć, że środki na wszystkie projekty zaprezentowane w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości są zabezpieczone" - zadeklarowała Beata Szydło w TVP Info.

Odniosła się w ten sposób do pięciu propozycji programowych, które zostały zapowiedziane podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja wypłatę "trzynastki" dla emerytów w wysokości najniższej emerytury - 1100 zł.

Ponadto PiS chce znieść podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotnie podnieść kwotę uzyskania przychodów, a także przywrócić zredukowane wcześniej połączenia autobusowe, co dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych miast i wsi. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.

Zdaniem Szydło rząd Prawa i Sprawiedliwości "proponuje konkretne projekty, programy, wychodząc z ofertą do wszystkich grup społecznych". "W sobotę pokazaliśmy, że mamy nie tylko konkretne pomysły i konkretne rozwiązania, ale przede wszystkim, że dobrze rządzimy" - podkreśliła.

Wicepremier zaprezentowała również na antenie stacji okładkę wtorkowej "Gazety Wyborczej".

"Tutaj nasze propozycje podwyżek nazywa się rozdawnictwem. Przytacza się przykłady podwyżek dla wojskowych, pielęgniarek i nauczycieli" - wskazała Szydło.

Zaznaczyła, że "tym różnią się politycy PiS od polityków Koalicji Europejskiej, popieranej przez "Gazetę Wyborczą", że PiS chce, aby z owoców wzrostu gospodarczego korzystały wszystkie grupy społeczne, a KE z tego szydzi i nazywa rozdawnictwem".