Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk kończy swoją misję w skandaliczny sposób - ocenił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wiceszef MSZ Konrad Szymański.

Zdjęcie Konrad Szymański /Stanisław Kowalczuk /East News

"Przewodniczący Tusk kończy swoją misję i to w skandaliczny sposób. Sprzeczne z traktatami UE, hazardowe posunięcie, zaangażowanie się wprost w kampanię partii opozycyjnych przyniosło porażkę opozycji i osobistą porażkę Tuska" - ocenił w rozmowie z "DGP" Konrad Szymański.

Reklama

Wiceszef MSZ był pytany także o możliwość wyboru niemieckiego chadeka Manfreda Webera na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

"Nikt nie ma dzisiaj większości w parlamencie, a to oznacza, że kandydaci wiodący nie są jedyni ani najważniejsi w tej rozgrywce" - stwierdził Szymański, zwracając przy okazji uwagę na to, że "niektórzy przywódcy, jak prezydent Francji Emmanuel Macron (...) podważają kompetencje Manfreda Webera do pełnienia funkcji szefa KE, wskazując, że nie ma on żadnego doświadczenia rządowego".

Na pytanie o to, czy wygaszanie sporu o praworządność będzie dla nas istotne przy obsadzie szefa Komisji Europejskiej, odpowiedział: "My nie szukamy w Brukseli żadnych koncesji, oczekujemy partnerskiej, lojalnej współpracy". Dodał także, że nieformalne rozmowy premiera w kwestii rozdań personalnych są bardzo intensywne i "jest plan, by je zakończyć do 21 czerwca".

Szymański zwrócił przy tym uwagę, że "sposób, w jaki wyniki wyborów zostały odebrane przez członków Rady Europejskiej, co było widać na ostatnim szczycie, osłabia kandydatów wiodących partii paneuropejskich", a to sprawia, że "do gry publicznie wejdą nowi gracze".

"Niebawem pojawi się szersza grupa osób (kandydatów na przewodniczącego KE)" - dodał.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".