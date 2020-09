​Szymon Hołownia: Biuro Informacji Sejmowej ruchu Polska2050 rozpoczyna pracę

W środę (16 września) Biuro Informacji Sejmowej ruchu obywatelskiego Polska2050 rozpocznie pracę - poinformował lider ruchu Szymon Hołownia. Zapowiedział też, że w tym tygodniu Polska2050 zwróci się do szefów ugrupowań parlamentarnych, by wypowiedzieli się, czy chcą jawności finansowania partii politycznych.

Hołownia wystąpił na środowej konferencji prasowej w Sejmie wraz z posłanką Hanną Gil-Piątek, która w ostatnich dniach opuściła klub parlamentarnych Lewicy i dołączyła do ruchu Polska2050. Konferencja ta, jak powiedział, inauguruje działalność parlamentarną jego ruchu.

- To dla nas ważny dzień, ponieważ mając już głowę, a więc Instytut Strategie 2050 i serce, czyli ruch obywatelski Polska2050, do którego akces zgłosiło już ponad 20 tys. ludzi w całej Polsce, dzisiaj inaugurujmy tak naprawdę w Sejmie pracę naszych rąk - naszej pierwszej posłanki, kogoś, kto będzie dbał o to, aby nasza polityka - mądra, bo wyrosła z wiedzy ekspertów - i budowana dzięki społecznemu zaangażowaniu, była przekładana na polityczny konkret, na polityczną sprawczość - powiedział Hołownia.

Poinformował, że w środę rozpocznie pracę też Biuro Informacji Sejmowej ruchu Polska2050. - Na naszej stronie internetowej Polska2050.pl będzie specjalna zakładka, już jest, gdzie będziemy informowali o naszym stanowisku wobec procedowanych w Sejmie ustaw, będziemy przedstawiali założenia naszych ustaw, będziemy komentowali to, co w Sejmie się dzieje - powiedział Hołownia.

Jak podkreślił, ruch Polska2050 chce "innej polityki". - Dlatego po tym, co działo się z ustawą podwyżkową, zaproponowaliśmy założenia do ustawy jawnościowej, wychodząc z założenia, że zanim napełnimy wiadro musimy je uszczelnić i jasno powiedzieć, jakie są warunki jawności finansowania partii politycznych - powiedział Hołownia. Jak dodał, w tym tygodniu jego formacja zwróci się do szefów sił parlamentarnych, by wypowiedzieli się, czy takiej jawności chcą.

Projekt zmian

Na początku września Hołownia zaprezentował założenia projektu zmian w przepisach dotyczący jawności finansowania działalności politycznej.

Wśród propozycji jest wprowadzenie corocznego raportu o działalności partii politycznej, załącznikiem do którego miałoby być sprawozdanie o finansach partii i klubu oraz biur poselskich; wprowadzenie indywidualnych kont informacyjnych posłów i senatorów na stronach Sejmu i Senatu, gdzie co miesiąc byłyby aktualizowane informacje o kwotach przekazanych politykom w formie uposażeń, diet czy ryczałtów; wprowadzenie zasady, że osoby, które sprawowały funkcje ministrów i wiceministrów, nie mogłyby przez rok po odejściu z rządu przechodzić do pracy w spółkach Skarbu Państwa.

Gill-Piątek zapowiedziała, że będzie się szczególnie przyglądać pracom nad projektem ustawy dotyczącej mieszkalnictwa. - Będziemy na pewno pracować nad tą ustawą, do prac nad nią będzie powołana specjalna podkomisja, postaram się chodzić na wszystkie jej posiedzenia i uczestniczyć we współtworzeniu tego nowego projektu mieszkaniowego - powiedziała. Dodała, że razem z think tankiem Instytut Strategie 2050 będzie też pracowała nad nowym, znacznie prostszym projektem dotyczącym mieszkalnictwa.

Prace Sejmu

Sejm ma w tym tygodniu rozpocząć prace nad pakietem zmian w ustawach mieszkaniowych i Prawie budowlanym przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki projektowanym przepisom samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach. Zakładają one też m.in. umożliwienie uzyskania wynajmowanego lokalu na własność, czemu służyć mają Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), mają być też dostępne dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start" także dla osób bez zdolności czynszowej. Według przygotowywanych rozwiązań Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczyć ma dodatkową pulę środków, w wysokości 1,5 mld zł, na inwestycje mieszkaniowe.