- Dziś do ruchu Polska 2050 dołącza Hanna Gil-Piątek - powiedział Szymon Hołownia na zwołanej we wtorek (8 września) konferencji prasowej. - Jesteś bardzo odważna Haniu, że zdecydowałaś się na ten krok. Głęboko wierzę, że to początek wspólnej drogi na lata - dodał lider ruchu.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

We wtorek 8 września na ręce szefa klubu Lewicy i szefa partii Wiosna złożyłam rezygnację z członkostwa w klubie Lewica i członkostwa w partii Wiosna - poinformowała posłanka Hanna Gill-Piątek.



- Przejście do ruchu Polska 2050 nie wiąże się z żadną ofertą, którą mogę jej złożyć. Nie możemy zaoferować ministerstwa czy synekury w spółce Skarbu Państwa dla rodziny. Formalnie Hanna Gill-Piątek będzie miała w tej chwili dużo trudniej. Przechodzi do miejsca, które nie ma tych wszystkich instytucjonalnych apanaży - powiedział Szymon Hołownia.

- Natomiast wierzę głęboko, że z takich odważnych decyzji będzie budowała się taka Polska, jakiej chcemy - powiedział.

- Hania to osoba wrażliwa, efektywna i niezwykle ideowa - powiedział Hołownia, zaznaczając, że jej przejście do ruchu Polska 2050 to zaszczyt dla tej organizacji.

- Jesteś bardzo odważna Haniu, że zdecydowałaś się na ten krok. Głęboko wierzę, że to początek wspólnej drogi na lata i początek budowania tej siły w ramach naszego ruchu, której bardzo potrzebujemy - powiedział Hołownia.

Hanna Gill-Piątek: Szymon zaproponował zupełnie inną jakość

- Szłam do Sejmu z deklaracją: "Po twojej stronię" i traktuję ją bardzo poważnie - powiedział na konferencji prasowej Hanna Gill-Piątek.

- Chciałam być i jestem głosem ludzi wykluczonych przez system. Ze swojej strony podczas kampanii prezydenckiej bardzo często od swoich wyborców słyszałam, że głosują na Szymona Hołownię, bo jednoczy ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego - przyznała.

- Szymon w przeciwieństwie do innych nie obiecywał gruszek na wierzbie, nie kupował głosów, nie dzielił. Proponował zupełnie inną jakość polityki. Jego wizja Polski była dużo atrakcyjniejsza - stwierdziła.

- Dziś chcę być tam, gdzie są moim wyborcy, więc dołączam do ruchu Polska 2050 - poinformowała. Jak dodała wie, że przed nią trudna droga.

- Wiem, że kiedy ktoś wychodzi z partii i z klubu, to rodzi to bardzo wiele emocji. Pojawiają się zarzuty i bardzo różne interpretacje. Chcę zwrócić uwagę, że dziś lewica łączy się i konsoliduje. Wzmacnia się. I to jest najbardziej uczciwy i odpowiedzialny moment, żeby dokonać wyboru zgodnie z sobą - powiedziała. Podziękowała też koleżankom i kolegom z klubu Lewicy i wyraziła nadzieję na współpracę.

Dlaczego zdecydowała się dołączyć do ruchu Hołowni?

- Dlaczego dołączam do ruchu Polska 2050? W tym ruchu czuję życie i ogromną energię - stwierdziła.



- Umówiliśmy się, że w sprawach, które nas dzielą, głosować będę zgodnie z tym, co obiecałam moim wyborcom - podkreśliła.

- Oboje zaś nie akceptujemy polityki dla polityki, robionej przy cygarach i whisky robionej w zaciszach gabinetów, albo w słynnych biurach na Nowogrodzkiej - podkreśliła.

- Chcemy budować szerokie ugrupowanie, wyciągam dłoń do wszystkich, którzy chcą tworzyć parlamentarną ekipę Szymona. Do posłów i senatorów, których odwaga, odpowiedzialność i determinacja są na tyle duże, żeby wznieść się ponad podziały na prawo i lewo - zadeklarowała.