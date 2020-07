Szymon Hołownia startuje z ruchem "Polska 2050"

"Tworząc nowy podmiot na scenie politycznej, chcemy stworzyć go w zupełnie inny sposób" - powiedział Szymon Hołownia, zapowiadając start swojego ruchu "Polska 2050" i związany z nim think tank. "To nie politycy będą wyznaczać ekspertów i zapraszać tych, z którymi jest im po drodze. To będzie autonomiczna organizacja tworzona przez ekspertów, którzy będą mówili, jak wygląda dziś świat" - stwierdził Hołownia.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

"Będą patrzyli nie z perspektywy politycznego interesu, tylko ludzi, których te problemy dotyczą" - dodał Hołownia.

Jak mówił, "Polska 2050" nie będzie "kwiatkiem do kożucha", ani "listkiem figowym, którym moglibyśmy zasłonić to, że chodzi nam o władzę".



Naprawdę wierzymy, że jeśli mamy pojechać, to musimy mieć dobrej jakości paliwo. A jest nim wiedza o świecie, który jest dzisiaj niezwykle złożony i skomplikowany " - powiedział Hołownia.

"Nasze serce to ruch obywatelski" - mówił, dodając: "Jesteśmy na etapie kontaktu ze wszystkimi oddziłami lokalnymi".

Jak stwierdził, ten ruch obywatelski będzie kontrolował wszystkie formy działalności politycznej, "które będziemy podejmować".