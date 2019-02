Nie będziemy dawać się sprowokować wypowiedziami, które zostały powszechnie na świecie skrytykowane przez środowiska żydowskie - tak wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk odniósł się do czwartkowej wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ Israela Katza.

Zdjęcie Szymon Szynkowski vel Sęk / Radek Pietruszka /PAP

W czwartek p.o. szefa izraelskiej dyplomacji Katz oświadczył, że nie żałuje swej wypowiedzi o tym, że Polacy "wysysają antysemityzm z mlekiem matek" i powtórzył, że "wielu Polaków" współpracowało z nazistami. Jego wypowiedź dla telewizji Kanał 13 (Reshet 13) zrelacjonował m.in. portal Times of Israel.

"Wobec tych wczorajszych nowych wypowiedzi pana ministra Israela Katza my nie będziemy dawać się sprowokować wypowiedziami, które zostały powszechnie na świecie przez środowiska żydowskie skrytykowane, również administracja USA bardzo jednoznacznie skrytykowała te wypowiedzi i to sprawia, że wiarygodność tego polityka jest w tej chwili zerowa. My w tego rodzaju dyskusji udziału brać nie będziemy" - powiedział wiceszef MSZ.

"Chciałem podziękować społeczności Żydów polskich, Związkowi Gmin (Wyznaniowych) Żydowskich w Polsce, naczelnemu rabinowi Michaelowi Schudrichowi, przedstawicielom diaspory żydowskiej w USA, American Jewish Committee, wielu innym środowiskom żydowskim, które w sposób jednoznaczny potępiły krzywdzącą Polskę wypowiedź. Bardzo dziękuję też, że administracja USA ustami pani ambasador Georgette Mosbacher w sposób jednoznaczny stwierdziła, że nie ma miejsca na tego rodzaju obraźliwe komentarze" - dodał wiceszef MSZ.



"Sformułowania, które padły, bolą szczególnie w odniesieniu do Polski - kraju, który od dziesięcioleci stoi na straży pamięci o zagładzie europejskich Żydów dokonanej przez niemieckich nazistów" - podkreślił.

"Obywatele państwa polskiego pochodzenia żydowskiego stanowią największą część ofiar Holokaustu. Jednocześnie Polska jest krajem dzisiaj o jednym z najniższych realnie odczuwanych poziomów zagrożenia i w przeciwieństwie do innych krajów fizyczne bezpieczeństwo społeczności żydowskiej w Polsce nie jest w żaden sposób zagrożone" - dodał wiceminister.

"Przywoływanie w tej sytuacji stereotypów na temat Polaków w oczekiwaniu politycznych korzyści to niestety żerowanie na zakładanej niewiedzy współczesnych społeczeństw o historii XX wieku w Europie. Zaistniała sytuacja pokazuje, że taka niewiedza rzeczywiście jest problemem, jest problem także w elitach" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Przyznał, że od 1 do 27 grudnia ub.r. przeprowadzono szereg badań fokusowych i na ich podstawie MSZ oraz Polska Fundacja Narodowa planują działania informacyjne, edukacyjne, promocyjne - jak mówił - "w celu skuteczniejszego przeciwdziałania tworzenia się warunków do tego rodzaju dezinformacji".