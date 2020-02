Jestem kandydatem Polski na stanowisko szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) - poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Jak dodał, kandydowanie nie będzie mu przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków szefa resortu.

Zdjęcie Tadeusz Kościński /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

"Kandydatura ministra finansów na stanowisko szefa EBOiR jest przyjętą praktyką. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, dziękuję za zaufanie. Jednocześnie zapewniam, że kandydowanie nie będzie mi przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków ministra finansów. Dalsze udoskonalenia prawa, systemu podatkowego i administracji, tak by odpowiadały wyzwaniom współczesnego świata oraz uważne słuchanie obywateli, to dla mnie priorytet" - przekazał Kościński.

Reklama

Minister podkreślił, że "dla Polski, podobnie jak i innych państw, którym tak jak nam zależy na dalszym szybkim wzroście, przyszłość EBOiR, jednej z najważniejszych instytucji finansowych na świecie jest niezmiernie ważna".

"Polska pod względem wzrostu gospodarczego znajduje się w europejskiej czołówce. Nasza gospodarka oparta jest na stabilnych fundamentach, wspieranych przez odpowiedzialną politykę finansową i gospodarczą. Należymy do grona najbardziej rozwiniętych rynków świata. Osiągnęliśmy ten poziom dzięki transformacji gospodarczej ostatnich 30 lat, w której aktywnie uczestniczyłem. Chcemy dzielić się naszym unikalnym doświadczeniem w tym zakresie również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego misją jest właśnie wspieranie transformacji i rozwoju" - dodał Kościński.

Wcześniej, nieoficjalną informację o kandydaturze Kościńskiego podała na swym Twitterze Polityka Insight.