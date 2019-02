"Taśmy Kaczyńskiego". "Gazeta Wyborcza" ujawnia fakturę

"Gazeta Wyborcza" ujawniła jedną z czterech faktur, które austriacki biznesmen Gerald Birgfellner (jako prezes Nuneatonu) wystawił spółce Srebrna. Żąda 1 mln 580 tys. zł za wykonaną pracę. Wszystkie faktury są w prokuraturze.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński /Paweł Wisniewski /East News

Birgfellner, a raczej spółka Nuneaton (powołana przez Srebrną), wystawił Srebrnej faktury za przygotowanie inwestycji deweloperskiej. Na wcześniej ujawnionych taśmach Jarosław Kaczyński mówił, że jedynie faktury mogą być podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Austriakowi. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", faktury są, a sprawę bada prokuratura.

