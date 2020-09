Z powodu prac remontowych od poniedziałku 14 września szlak turystyczny z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Przełęcz Krzyżne, oznaczony kolorem żółtym, będzie zamknięty do odwołania – poinformował Tatrzański Park Narodowy. Szlakiem będzie można wędrować w weekendy.

Zdjęcie Na tatrzańskich szlakach jest ciągle bardzo dużo turystów / Marcin Szkodzinski /Agencja FORUM



Prace na tym popularnym wśród turystów szlaku będą prowadzone w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku. Wszystkie prace muszą być wykonywane ręcznie, a ekipy będą używały jedynie ręcznych narzędzi jak łopaty, młoty czy sztangi, a do naprawy szlaku będą wykorzystane lokalne głazy czy drewniane żerdzie.



Z uwagi na nieprzewidywalną pogodę w górach, nie wiadomo, do kiedy potrwają prace.



Żółty szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Przełęcz Krzyżne prowadzi do Doliny Pańszczycy i dalej do Doliny Gąsienicowej. Przełęcz Krzyżne to skrajny (wschodni) punkt Orlej Perci - najtrudniejszego szlaku w polskiej części Tatr.

