Tatry: Remont drogi do Morskiego Oka. Do środy trakt zamknięty

Z powodu remontu od poniedziałku przynajmniej do środy będzie zamknięty popularny szlak do Morskiego Oka. Turyści będą mogli dojść tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza i dalej kierować się w stronę Doliny Roztoki. Dojście do Morskiego Oka i zejście czerwonym szlakiem nie jest możliwe – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Zdjęcie Turyści na szlaku /Albin Marciniak /East News

Z uwagi na pogodę remont najbardziej popularnego w Tatrach szlaku może przedłużyć się do piątku. Choć w poniedziałek w Tatrach panuje słoneczna pogoda, to na najbliższe dni zapowiadane są opady deszczu, a to może spowodować przedłużenie remontu drogi.

Po remoncie droga do Morskiego Oka zyska m.in. nową asfaltową nawierzchnię.

Turyści wybierający się w najbliższych dniach do Doliny Pięciu Stawów Polskich czy Doliny Roztoki, mogą tam dotrzeć szlakiem zielonym - od Wodogrzmotów Mickiewicza. Władze TPN apelują do turystów, aby nie planować w najbliższym czasie wycieczek na Rysy również od strony słowackiej na polską.