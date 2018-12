Tatry: TPN ostrzega turystów

Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów o trudnych warunkach w Tatrach. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na wszystkich szlakach leży gruba warstwa świeżego śniegu, a w niektórych miejscach powstały głębokie zaspy.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Albin Marciniak /East News

Powyżej granicy lasu gęsta mgła ogranicza widoczność i utrudnia orientację. "Planując wyjścia w góry, prosimy mieć na uwadze aktualnie panujące warunki oraz fakt, że dzień jest bardzo krótki, słońce zachodzi przed 16.00" - napisano w komunikacie TPN.

Pracownicy parku apelują, aby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody na najbliższe godziny oraz zapoznać z komunikatem lawinowym, a wycieczkę zaplanować w taki sposób, aby powrócić przed zmrokiem. Poruszanie się po górach w trudnych warunkach wymaga odpowiedniego ubioru oraz wyposażenia takiego jak zestaw lawinowy.

W komunikacie TPN napisano też, że w górach może nastąpić nagłe załamanie pogody i należy być przygotowanym na dodatkowe utrudnienia takie jak: deszcz, śnieg czy silny wiatr.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu, przede wszystkim na stromych stokach. Drugi stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje do jutra do 20.00.

Także w Karkonoszach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.



W górskich i podgórskich miejscowościach jest dużo turystów, którzy często, mimo trudnych warunków, decydują się na wycieczki w góry. Często nie są do nich właściwie przygotowani.



Akcje TOPR

Wczoraj ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego sprowadzili sześciu zagubionych turystów spod Kasprowego Wierchu na Halę Gąsienicową. Grupa turystów, która schodziła z Kasprowego Wierchu chciała zejść do Hali Gąsienicowej. W pewnym momencie zgubili się i zadzwonili do TOPR-u po pomoc. Ratownicy polecili im, aby zostali tam, gdzie byli. Dotarli do zagubionych turystów i sprowadzili ich na Halę Gąsienicową.

Dzisiaj TOPR szukał mężczyzny, który wczoraj rano wyszedł w góry. Noc miał spędzić w schronisku na Hali Gąsienicowej. Niestety nie wrócił na nocleg. Dziś rano ruszyły poszukiwania. Ratownicy przeszukiwali rejon Doliny Gąsienicowej. Na razie losy 23-latka są nieznane.



Na Turbaczu w Gorcach ratownicy GOPR odnaleźli poszukiwanego 33-latka, który zgubił się w czasie powrotu z tradycyjnej pasterki góralskiej, która corocznie organizowana jest w tutejszym schronisku PTTK. Mężczyznę znaleziono w głębokim jarze kilkaset metrów od szlaku. Był przytomny, ale mocno wychłodzony. Ratownicy udzielili mu pomocy i przetransportowali na dół.