Zgodnie ze stanowiskiem rządu, nie zdrożeje prąd dla Polaków - zapewnił w sobotę minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zdjęcie Minister energii Krzysztof Tchórzewski /Hanna Bardo /PAP

"Zgodnie ze stanowiskiem naszego rządu, prąd Polakom nie zdrożeje i to jest ta podstawowa informacja na przyszłość" - powiedział dziennikarzom Tchórzewski wychodząc z konwencji Prawa i Sprawiedliwości.



W środę podczas wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nie będzie podwyżek cen energii. "Wysoka Izbo, my nie znaleźliśmy się tutaj nagle urwawszy się z choinki; my objęliśmy energetykę opartą prawie w 100 procentach o węgiel i transformacja jej musi przebiegać 20-30 (lat), a łącznie od roku 1990 licząc - 50 lat, albo nawet trochę dłużej" - mówił premier.



Ocenił, że dzisiaj nasza pozycja negocjacyjna w UE w sprawie redukcji CO2 jest "bardzo, bardzo trudna". "Jednak mimo tych waszych błędów, ogromnych błędów z przeszłości chcę powiedzieć: nie będzie podwyżek cen energii" - oświadczył Morawiecki.