Pasażerowie samolotu linii lotniczych LOT mieli otrzymać na pokładzie wrześniowy numer czasopisma "Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo" z hasłem "Czy zagraża nam tęczowa zaraza?" na okładce. "Występujemy z pismem do zarządu PLL LOT w proteście przeciwko rozpowszechnianiu na pokładzie samolotów nienawiści" - zapowiedział ​Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Zdjęcie / /facebook.com

Gazetę z kontrowersyjną okładką mieli otrzymać pasażerowie jednego z rejsów LOT z Warszawy do Chicago. Widnieje na niej nagłówek "Czy zagraża nam tęczowa zaraza?" oraz hasło: "Desakralizacja, odczłowieczenie, bezkształt i rozbicie tradycyjnej rodziny. Do tego dążą zwolennicy LGBT".

Reklama

Zdjęcie czasopisma udostępnił na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który wystosował w tej sprawie pismo z protestem do władz przewoźnika.

"Nienawiść i homofobia - nasz towar eksportowy?" - napisano na profilu ośrodka na Facebooku.



"Określenie "tęczowa zaraza" jest skrajnie dehumanizujące i nawiązujące do najgorszych elementów propagandy totalitarnej" - ocenił w rozmowie z polsatnews.pl Konrad Dulkowski, prezes OMZRiK. Dodał, że ośrodek domaga się "usunięcia publikacji z pokładów samolotów LOT, a w przyszłości baczniejszego przyglądania się temu, co jest podsuwane pasażerom jako lektura".



Oburzony okładką jest też Piotr Szumlewicz, szef związku zawodowego Związkowa Alternatywa.



"Skandal! Kolejne homofobiczne pismo, które na dodatek pojawiło się w ofercie PLL LOT (Kraków-Chicago)" - napisał na Twitterze.



Do sprawy odniosło się biuro prasowe LOT-u. Oświadczenie linii cytuje portal Pasażer.pl:



"Jako przewoźnik lotniczy nie komentujemy treści znajdujących się w mediach, gdyż w pełni uznajemy wolność prasy jako fundament demokratycznego ustroju naszego państwa i wspólnoty europejskiej. Co warto zaznaczyć, za treści publikowane w mediach odpowiada ich wydawca" - czytamy w oświadczeniu.



"Polskie Linie Lotnicze LOT mają podpisane umowy na dystrybucję prasy z wieloma wydawcami, dzięki czemu na naszych pokładach można znaleźć tytuły dedykowane wszystkim pasażerom. Pośród gazet codziennych można znaleźć m.in. "Gazetę Wyborczą", "Puls Biznesu", "Gazetę Polską Codziennie" oraz "International New York Times", zaś jeśli chodzi o czasopisma oferujemy naszym pasażerom m.in. "Business Traveller Poland", "Wprost", "Nowe Państwo", "Wysokie Obcasy Extra" oraz "Logo"" - informuje biuro prasowe LOT-u.