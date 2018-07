Terlecki krytycznie o referendum konstytucyjnym

To nie jest dobry pomysł, żeby w dniu święta narodowego 11 listopada urządzać referendum w sprawie konstytucji - ocenił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zapowiedział, że rozstrzygnięcie Senatu odnośnie do wniosku prezydenta o referendum nastąpi jeszcze w środę.

Terlecki powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że wśród senatorów toczy się dyskusja nt. referendum. "Są, wydaje mi się, tacy (senatorowie), którzy uważają, że dałoby się pogodzić termin referendum ze Świętem (Niepodległości), ale wydaje mi się też, że większość jest przeciwnego zdania, to się rozstrzygnie jeszcze dzisiaj" - powiedział Terlecki.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek wskazała, że pod uwagę będą brane argumenty PKW, o których PiS już mówił wielokrotnie, "że ten termin jest niefortunny, on utrudni, a wręcz uniemożliwi przeprowadzenie tego referendum".

Terlecki powiedział, że rozmowa o jakimś innym terminie referendum jest "rozmową na przyszłość". Dodał, że z tego, co wie, jeszcze w środę odbędzie się posiedzenie klubu PiS.

"Uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby w dniu święta narodowego urządzać referendum" - oświadczył szef klubu PiS. Jak dodał, w dniu święta narodowego, "nie spodziewałby się jakiejś nadzwyczajnej frekwencji".

"Niestety jeszcze nie mamy większości konstytucyjnej, więc w tej kadencji nie możemy dokonać zmiany konstytucji, ale oczywiście jesteśmy gotowi do dyskusji o zmianach (...) To nie jest temat zamknięty, nawet gdy Senat postanowi, że to referendum nie odbędzie się 11 listopada" - powiedział Terlecki.