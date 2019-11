Elżbieta Chojna-Duch wiele razy proponowała nam swoją kandydaturę na sędziego TK; w przeszłości nie było takiej możliwości, teraz jest i to jej zaproponowaliśmy - powiedział we wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Zdjęcie Elżbieta Chojna-Duch /Piotr Molecki /East News

Była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch oraz posłowie kończącej się kadencji Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz są kandydatami PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - o czym poinformował w poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Reklama

Terlecki pytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie o kandydaturę Chojny-Duch stwierdził: "Wiele razy nam to proponowała. W przeszłości nie było takiej możliwości, teraz jest to zaproponowaliśmy to pani profesor".

Dopytywany, czy jest to dla Elżbiety Chojny-Duch nagroda za zeznania przed komisją śledczą ds. VAT, jak mówił poseł PO-KO Zbigniew Konwiński, szef klubu PiS odparł krótko: "Nie". I dodał: "To są jej kompetencje i doświadczenie".

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Po wyborze trojga nowych sędziów w TK pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 r.) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 r.).

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do roku 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chojna-Duch kilkakrotnie zeznawała jako świadek przed komisją śledczą ds. VAT.