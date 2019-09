"To nie było samobójstwo". Rodzina Magdy Żuk ujawnia dowody

Rodzice i siostra Magdaleny Żuk, która zmarła po upadku z okna w jednym ze szpitali w Egipcie, nie wierzą w samobójstwo dziewczyny. Ich zdaniem doszło do morderstwa. W rozmowie z "Faktem" przedstawiają swoje dowody.

Zdjęcie Magdalena Żuk zmarła w Egipcie /Fot. Zofia Drozynska /East News

Tragiczna śmierć 27-letniej Magdaleny Żuk miała miejsce w kwietniu 2017 roku w hotelu w Marsa Alam w Egipcie. Dziewczyna na wakacje pojechała sama, bo w ostatniej chwili okazało się, że jej partner nie ma ważnego paszportu. Po kilku dniach pobytu w Egipcie 27-latka trafiła do szpitala w Kairze, gdzie zmarła po upadku z okna. Rodzina nie wierzy, że dziewczyna sama skoczyła z wysokości. Bliscy zmarłej przedstawiają dowody na udział osób trzecich w jej śmierci.



Siostra i ojciec Magdy dwa lata po tragicznych wydarzeniach pojechali do Egiptu, gdzie starali się rozwiązać tajemnicę śmierci dziewczyny.



Na miejscu uzyskali m.in. wyniki tomografii. "Lekarz w Polsce sądzi, że na pewno doszło do krwotoku, miała połamane żebra. Mógł to być wynik wcześniejszej szarpaniny" - mówi "Faktowi" Anna Cieślińska, siostra zmarłej.



Kobieta zwraca także uwagę na miejsce, gdzie Magda upadła i to jak było ułożone jej ciało. "Leżała pod ścianą od klimatyzacji. To wyglądało tak, jakby leciała tyłem, bezwładnie. Obrażenia były tylko z jednej strony" - opowiada. Z jej ustaleń na podstawie danych GPS wynika także, że telefon Magdy logował się do sieci z morza, około 20 km od brzegu. Cieślińska zauważa też, raport egipskich toksykologów, do którego dotarła rodzina, mówi, iż w tkankach 27-latki wykryto obecność narkotyku knat. Ma on działanie podobne do amfetaminy.

Prokuratura z Jeleniej Góry nie potwierdza ustaleń rodziny. Według danych stacji BTS telefon Magdy nie logował się na morzu. Polscy toksykolodzy nie znaleźli narkotyków w ciele kobiety, a zdaniem lekarzy medycyny sądowej obrażenia na ciele zmarłej są typowe dla upadku z wysokości i nie wskazują na udział osób trzecich - czytamy w "Fakcie".



Elżbieta Żuk, matka Magdy, nie wierzy w te wyjaśniania. "Po prostu zamordowali nam dziecko, a polskie władze nie chcą nam pomóc. Dlaczego?" - pyta. "Czuję, że dusza córki jest niespokojna przez to, że jej śmierć nie została wyjaśniona i nie wiadomo, czy kiedyś się to stanie" - dodaje w rozmowie z "Faktem".

Niedawno także dziennikarze "Interwencji" Polsat News informowali, że obrażenia Magdy Żuk mogą wskazywać na to, że nie wyskoczyła sama z okna. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ .



Zdjęcie Rodzina nie wierzy w samobójczą smierć Magdaleny Żuk / Tomasz Gola / East News