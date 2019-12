Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann skomentowali sobotnią prawyborczą debatę PO, w której udział wzięli Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak. Politycy różnią się w ocenach.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak w trakcie debaty prawyborczej. /Paweł Supernak /PAP Polska Kidawa-Błońska: Zasypywać podziały. Jaśkowiak: Stać po stronie słabszych

Po debacie prawyborczej w PO dziennikarze pytali Sławomira Neumanna, kto wypadł lepiej, Małgorzata Kidawa-Błońska czy Jacek Jaśkowiak. "Ja bym raczej stawiał na remis" - powiedział.

"Było to pokazanie osobowości, charakterów, pokazanie, jak taka osoba reaguje w debacie" - dodał. Przyznał też, że Kidawa-Błońska jest bardziej znana w PO, a Jaśkowiak nie jest w głównym nurcie politycznym w partii. "Dlatego jemu jest trudniej" - ocenił.

Przyznał, że Jaśkowiak na pewno po debacie będzie bardziej rozpoznawalny. "Dla wielu członków Platformy jego poglądy i jego osobowość zostały dzisiaj odkryte" - zaznaczył Neumann. "Nie był na starcie faworytem tych prawyborów, bo jest mniej rozpoznawalny, ale jeśli chce się bić o prezydenturę, musi sobie poradzić" - dodał.

Neumann nie chciał powiedzieć, na kogo będzie głosował w prawyborach. "Nie wypada mi powiedzieć, dziś mamy jeszcze w Gdańsku spotkanie z Jackiem Jaśkowiakiem" - poinformował.

Dopytywany, czy kobiecość Kidawy-Błońskiej jest jej atutem, przyznał, że "kobieta może być i atutem, i może być też problemem".

"Pałac Prezydencki nie jest miejscem zabetonowanym tylko dla facetów, kobiety były już premierami, marszałkami Sejmu" - mówił. "Ale być może trzeba będzie położyć na to szczególny nacisk w kampanii, by wyjaśnić, dlaczego kobieta może być lepszym prezydentem niż obecny lokator Pałacu Prezydenckiego" - dodał.

Sławomir Neumann: Wierzę, że reszta KO poprze naszego kandydata

Podkreślił przy tym, że "zarówno Jacek Jaśkowiak, jak i Małgorzata Kidawa-Błońska dają stuprocentową gwarancję, że będą lepszymi prezydentami niż obecny lokator Pałacu Prezydenckiego".

Neumann wierzy też, że koalicjanci PO z Koalicji Obywatelskiej (Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) też poprą ich kandydata. "Szanując podmiotowość naszych partnerów, wierzę, że na końcu wskazany przez Platformę kandydat uzyska też ich poparcie" - powiedział.

"Hołownia nie będzie drugim Kukizem"

Pytany o ewentualną kandydaturę Szymona Hołowni, przyznał, że "zawsze w wyborach prezydenckich są kandydaci pozapartyjni, którzy biorą bardzo różne wyniki". Czasem niezłe, jak np. Paweł Kukiz w 2015 r., ale częściej słabe.

"Nie wydaje mi się, żeby Szymon Hołownia okazał się drugim Pawłem Kukizem. Dzisiaj scena polityczna inaczej wygląda i tej przestrzeni dla kandydata, który jest znikąd, nie ma za dużo" - ocenił.

Dodał, że gdyby chodziło o wybór dziennikarza roku lub mistera roku, to być może "celebrycki sznyt byłby przydatny". "Ale to jest twarda polityka i twarde wybory, nie wydaje mi się, żeby to był kandydat, który osiągnie wynik Pawła Kukiza" - powiedział Neumann.

Kto jest faworytem Grodzkiego?

Po debacie o ocenę dwójki kandydatów na kandydata pokusił się także marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Według niego wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zdecydowanie wypadła lepiej niż prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.



"Bardzo ciekawa debata w prawyborach prezydenckich w PO. Jacek Jaśkowiak bardzo dobry ale Małgorzata Kidawa - Błońska w mojej ocenie rewelacyjna. Przygotowana, zmotywowana, precyzyjna, pełna energii. Format prezydenta RP!" - napisał Grodzki na Twitterze.