Dostaliśmy obietnicę od przewodniczącego delegacji, że opinia Komisji Weneckiej będzie wydana w trybie pilnym - powiedział po spotkaniu z przedstawicielami komisji marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Leszek Szymański /PAP

W czwartek po godz. 11 zakończyło się spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i przedstawicieli większości senackiej z delegacją Komisji Weneckiej.



- Komisja Wenecka przyjechała do Polski w trybie pilnym, aby wydać opinię o akcie legislacyjnym, który dotyczy fundamentalnych spraw w sądownictwie. Niektórzy nazywają to "ustawą kagańcową". Proszę sobie zdawać sprawę, że skład Komisji Weneckiej jest bardzo wysoki - tam są byli premierzy, byli sędziowie trybunałów i eksperci najwyższej klasy. Przypomnę, że Komisja Wenecka została powołana po to, aby młodym demokracjom dawnej Europy Wschodniej służyć pomocą i opinią w budowaniu filarów demokratycznego społeczeństwa, w tym systemu wymiaru sprawiedliwości. Komisja wydaje opinie, które oczywiście nie są wiążące, ale my nadrabiamy to, czego nie zrobił Sejm, to znaczy prowadzimy w czasie, który jest nam dany, w czasie 30 dni, maksymalnie szerokie konsultacje z Komisją Europejską, z Komisją Wenecką, z polskimi stowarzyszeniami, z uczonymi, ekspertami. Te konsultacje będą prowadzone aż do debaty plenarnej, która zacznie się 15 stycznia w Senacie - mówił na briefingu po spotkaniu Tomasz Grodzki.



- Dostaliśmy obietnicę od przewodniczącego delegacji, że opinia Komisji Weneckiej będzie wydana w trybie pilnym - poinformował.





Grodzki przekazał, że opinii Komisji Weneckiej należy spodziewać się w środę lub w czwartek w przyszłym tygodniu.

- Dzisiaj wymieniliśmy mnóstwo detalicznych uwag, była sesja pytań i odpowiedzi (...). Był to niezwykle intensywny, konkretny, rzekłbym nawet szczegółowy dialog z przedstawicielami Komisji Weneckiej - mówił marszałek Senatu o przebiegu spotkania.



Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, przyjechała do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym.



Senat ma zająć się nowelizacją ustaw sądowych na styczniowym posiedzeniu.



Przed spotkaniem służby prasowe Senatu zamieściły na Twitterze krótkie nagranie, w którym Grodzki wyjaśnia, czym jest Komisja Wenecka i dlaczego jej delegacja będzie gościć w Polsce.