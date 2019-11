"Mamy zapewnienie o poparciu mojej kandydatury przez senatorów niezależnych" - poinformował w piątek senator KO Tomasz Grodzki, wspólny kandydat PO, Lewicy i PSL na marszałka Senatu. Dodał, że nie rozmawiał jeszcze z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem.

Zdjęcie Tomasz Grodzki /Aleksiej Witwicki /Agencja FORUM

Lider PO Grzegorz Schetyna po uzgodnieniach z liderami PSL i SLD poinformował w piątek, że Tomasz Grodzki (KO) jest kandydatem na marszałka Senatu, a Bogdan Borusewicz będzie rekomendowany przez KO na wicemarszałka izby. Lewica rekomenduje na wicemarszałek Senatu Gabrielę Morawską-Stanecką, a PSL ma rekomendację ogłosić we wtorek po posiedzeniu swego klubu parlamentarnego.

Grodzki zapytany w piątek w TVN24, czy senatorowie niezależni zapewnili go, że poprą jego kandydaturę, odpowiedział, że z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem jeszcze nie rozmawiał. "Pozostali - mamy takie zapewnienie, czy to do mnie, czy do kolegów z Koalicji Obywatelskiej" - dodał. Poinformował, że dzwonił do senatora Tyszkiewicza, ale nie udało się im jeszcze porozmawiać i zrobi to dzisiaj.

Dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć 51 mandatów w Senacie (43 mandaty ma KO, 3 - PSL, 2 - SLD). PiS ma 48 mandatów.

W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).

Pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji, podczas którego wybrany zostanie marszałek i wicemarszałkowie Senatu, rozpocznie się we wtorek 12 listopada o godz. 16.