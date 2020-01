"Jest coraz więcej sygnałów, że środki unijne będą przekazywane krajom członkowskim pod warunkiem przestrzegania praworządności" - oświadczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu z wiceszefową Komisji Europejskiej Vierą Jourovą.

Zdjęcie Viera Jourova i Tomasz Grodzki / Jakub Kamiński /East News

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się we wtorek rano z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą, która przebywa w Polsce. Wcześniej z Jourovą rozmawiała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Na briefingu po spotkaniu Grodzki powiedział dziennikarzom, że "jest coraz więcej sygnałów, że środki unijne będą przekazywane krajom członkowskim pod warunkiem przestrzegania praworządności".

"Takie ryzyko pani przewodnicząca Jourova widzi, choć do decyzji budżetowych jest jeszcze daleko" - powiedział marszałek Senatu.

"Pani komisarz mówiła, że zostanie powołane międzynarodowe ciało, po jednym przedstawicielu z każdego kraju, które będzie musiało dokonać przeglądu przestrzegania praworządności we wszystkich krajach członkowskich, i to ciało będzie na końcu musiało przygotować dokument, które będzie stanowił podstawę do dalszych decyzji budżetowych" - mówił Grodzki.

W najbliższym czasie, dodał, kraje członkowskie zostaną poproszone o wydelegowanie jednego eksperta do tej nowej komisji.

