Tomasz Grodzki zapowiada rozmowę z wysokimi oficerami ABW

To co się dzieje wokół mojej osoby, to nie jest polowanie na Grodzkiego, to polowanie na polski Senat; będę o tym w poniedziałek rozmawiał z wysokimi oficerami ABW - poinformował w piątek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Tomasz Grodzki /Maciej Luczniewski /Reporter

Marszałek Senatu był pytany w piątek przez dziennikarzy o działania prokuratury i CBA w szczecińskim szpitalu. Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie prowadzi od początku grudnia śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych przez osobą pełniącą funkcję publiczną w szpitalu w szczecińskim Zdunowie.

"Bardzo się cieszę, że tam nie było napisane 'wanted dead or alive'. To jest dla mnie kuriozalna sprawa" - powiedział Grodzki, pytany o te działania.

"Nie traktuję tego jako polowania na profesora Grodzkiego. To jest polowanie na polski Senat i funkcję marszałka Senatu" - podkreślił marszałek Senatu.

"To jest bardzo poważna sprawa i będę o tym w poniedziałek rozmawiać z wysokimi oficerami ABW" - zapowiedział Grodzki.