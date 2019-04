Tomasz Siemoniak: Niedobra wypowiedź Marka Belki

"Myślę, że parę lat przerwy w polityce sprawiło, że Marek Belka popełnił błąd. Nie wolno tak mówić, nie wolno" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, odnosząc się do wypowiedzi Belki na temat 13. emerytury, którą były premier nazwał "ochłapem wyborczym".

Robert Mazurek, RMF FM: Witam państwa 4 listopada - tak pomyślmy. 4 listopada, wybory wygrała Koalicja Europejska i naszym gościem jest minister obrony, a może wicepremier Tomasz Siemoniak.

Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO: - Mocno tkwię w 4 kwietnia, ale jeśli redaktor sobie życzy, możemy sobie wycieczkę w przyszłość zrobić.

Ta wycieczka w przyszłość będzie polegała na tym, że mam kilka prostych pytań i błagam o proste i konkretne odpowiedzi. Wygraliście te wybory, wygrywacie je i co dalej z Fortem Trump?

- Absolutnie tak. Tu można długo mówić, czy to powinno tak się nazywać, natomiast każdy amerykański żołnierz, każdy sprzęt, każda instalacja, to jest więcej bezpieczeństwa Polski. To robiliśmy, gdy rządziliśmy, wspieramy obecny rząd w takich działaniach i jeśli tylko będą nowe możliwości, nowe projekty, to trzeba w nie wchodzić. To jest praca krok po kroku.

Dobrze, a co dalej z 13. emeryturą? Wczoraj Sejm nad nią debatował i?

- Sejm wczoraj debatował nad jednorazowym dodatkiem w maju, nie nad 13. emeryturą. My o 13. emeryturze mówimy od co najmniej półtora roku. Absolutnie tak.

Czyli na to wam też wystarczy pieniędzy. Musicie w takim razie zamordować Marka Belkę, który powiedział: "Paskudną sprawą jest ta 13. emerytura. To nawet nie jest kiełbasa, to ochłap wyborczy" - mówi "jedynka" Koalicji Obywatelskiej na listach w Łodzi.

- Niedobra wypowiedź. Myślę, że parę lat przerwy w polityce sprawiło, że taki błąd popełnił, teraz już nie będzie tak mówił. Nie wolno tak mówić, nie wolno.

Nie będzie tak mówić, bo zabroniliście mu?

- Nie, sam doszedł do wniosku, że to jest po prostu niestosowne. Żadnej pomocy państwa nie można tak nazywać i myślę, że nie ma tematu...

Dobra, na razie wiemy, że Fort Trump będzie, 13. emerytura będzie, a 500 zł na pierwsze dziecko?

- Sami o tym mówimy, jeszcze dłużej niż o 13. emeryturze.

Czyli będzie. 1000 zł dla nauczycieli - to akurat nowa zapowiedź Grzegorza Schetyny, który powiedział, że będzie. Według premier Beaty Szydło kosztowałoby to nas 17 miliardów rocznie.

- Popieramy postulaty nauczycieli, zarabiają za mało. Widać to bardzo ostro, jak szkoła jest niedofinansowana. Jeśli jeszcze dodamy bałagan, w wyniku tej fatalnej reformy "znikniętej" minister Zalewskiej, to widać, co się w szkole dzieje. Absolutnie tak.

Ale absolutnie tak? Co tak?

- Powinni nauczyciele dostać podwyżkę, powinni zarabiać więcej i widzę po stronie ZNP gotowość na zmniejszenie oczekiwań, żądań.

Nie, nie. Zaraz, zaraz, zaraz... Grzegorz Schetyna - znany panu skądinąd lider Koalicji Europejskiej - powiedział, że 1000 zł dostaną nauczyciele. Proszę nam powiedzieć, nauczycielom, którzy nas oglądają: tak, jeśli Platforma...

- Oczywiście, że tak. Ja tylko mówię, pan to podniósł...

Pełnym zdaniem można? Jak pan to powie pełnym zdaniem, to ja to wytnę i zachowam.

- Proszę wycinać, proszę ciąć. Jeśli Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska wygrają wybory, nauczyciele otrzymają 1000 zł brutto podwyżki. Powtarzam to, co mówił przewodniczący Grzegorz Schetyna. Jesteśmy o tym absolutnie przekonani. A chciałem mówić o obecnym stanie negocjacji...

Skąd weźmiecie 17 miliardów?

- Po pierwsze, co obiecujemy, mamy policzone. To jest kwestia oszczędności budżetowych, same wnioski, które zgłosiliśmy do obecnego budżetu na zmniejszenie administracji, to jest 6 mld złotych. Dywidendy z firm...

Za waszych czasów, pan doskonale wie, administracja rosła.

- A teraz rośnie rekordowo.

Bo ta hydra ma to do siebie, niestety.

- Chcemy tę administrację ograniczać. Ja myślę, że tutaj pole do działania jest duże.

Przez osiem lat rozwijaliśmy administrację, teraz będziemy ją ograniczać.

- Pole do działania jest bardzo duże. Są takie "gierkowskie" projekty PiS-u, jak Centralny Port Komunikacyjny - kilkadziesiąt miliardów złotych i tak dalej...

Tego nie będziecie robić? Centralnego Portu Komunikacyjnego nie będzie?

- Uważam, że ważniejsze są podwyżki dla nauczycieli i stan polskiej szkoły, niż projekty, które... co nam po CPK, czy różnych innych rzeczach, jak będziemy mieć marnych absolwentów, którzy nie poradzą sobie?

Mój ulubiony lider Koalicji Europejskiej, Marek Belka, mówi: "Jeśli chodzi o 1000 zł dla nauczycieli, to raczej nie będzie aktualne", czyli Tomasz Siemoniak mówi: "Damy 1000 złotych", Marek Belka mówi: "Nie, to już w ogóle nieaktualne".

- Ja może nie jestem liderem, może jakimś wiceliderem, ale proszę mnie bardziej polubić, niż Marka Belkę.

Ja pana strasznie lubię.

- Wzajemnie.

Ja naprawdę panu serce oddam na dłoni, tylko chciałbym się dowidzieć, komu z was mam wierzyć?

- Proszę wierzyć liderom Koalicji Europejskiej, dzisiaj przedstawią cele programowe Koalicji, będziemy mieli konwencję w sobotę, będzie też mowa o nauczycielach.

Dobra, to panie ministrze, jedziemy dalej z tym cyrkiem.

- Z czym?

Z cyrkiem.

- Dlaczego cyrkiem? To są ważne rzeczy, pan się zbliża trochę do niedobrej retoryki swojego ulubionego kandydata. To nie jest cyrk, to są śmiertelnie poważne sprawy.

Wie pan, jeśli wy się zgadzacie ze wszystkim, co mówi PiS, to trzeba się do nich zapisać.

- Nie ze wszystkim. O 500 plus na każde dziecko mówiliśmy w momencie, kiedy PiS to kwestionował i 13. emerytura też jest naszym pomysłem.

Dobrze, dobrze, likwidacja CBA i IPN to pomysły rzucone na samym początku kadencji, ciągle aktualne?

- Jak najbardziej aktualne.

No wie pan, jest taki kandydat, właściwie inaczej, jest taki polityk Koalicji Europejskiej, który się z panem nie zgadza. On się nazywa Tomasz Siemoniak. Tenże Tomasz Siemoniak trzy lata temu mówił: "Nie, to nie chodzi o likwidację, chodzi o tylko przekształcenie".

- Nie chodzi oczywiście o likwidację walki z korupcją w Polsce. Wtedy Grzegorz Schetyna mówił i to popierałem wtedy, popieram teraz, że to powinno przejść do policji.

Tomasz Siemoniak 2019 nie zgadza się z Tomaszem Siemoniakiem 2016.

- Nieprawda, panie redaktorze, nieprawda.

Ale jak to jest? Mam cytaty, chce pan długie cytaty?

- Proszę o cytaty w takim razie. Wyraźnie chodziło o to, że likwidując CBA - i te trzy lata pokazały, że to jest upartyjniona służba która praktycznie nie działa - nie możemy rezygnować z walki z korupcją.

Nie, pan mówił...

- ...i ta walka z korupcją powinna być prowadzona przez policję, gdzie powinna powstać wyspecjalizowana struktura, podobnie jeżeli chodzi o IPN.

Czyli proszę państwa, zdanie w tej sprawie jest dość płynne, bo raz jesteśmy za, raz przeciw, a teraz znowu jesteśmy za.

- Nieprawda, proszę znaleźć cytaty, że mówiłem, że złym pomysłem jest likwidacja CBA, nigdy tak nie mówiłem.

Cytat długi, ja go nie wziąłem, mam go na kartce, zaraz go pan będzie miał, więc spokojnie. Mówił pan, o tym, że nie zlikwidujemy CBA i IPN. Ale ja chcę zapytać o co innego, zostawmy już te wasze te zapowiedzi. Karta LGBT - albo jak chcą wiadomości telewizyjne: karta lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów - obejmie cały kraj, czy też będzie tak jak dotychczas wyłącznie w Warszawie?

- To jest decyzja prezydenta Warszawy, samorządu warszawskiego i tutaj samorządy w Polsce mają swobodę w podejmowaniu rozmaitych decyzji więc nie ma czegoś takiego, że nie obejmie to całego kraju bądź obejmie to cały kraj.

Ale jak wygracie wybory to możecie zrobić coś takiego w całej Polsce.

- Najpierw musimy wygrać wybory. Mówimy o działaniach samorządów...

Ale chyba chcecie je wygrać?

- ...i kompetencją samorządu jest przyjmowanie różnych regulacji, które różnym grupom społecznym pomagają i wspierają.

Porozmawiajmy o wspieraniu tych rozmaitych grup społecznych. Rozmaici politycy Platformy na wyprzódki zapewniają, że teraz jak już dojdą do władzy, to będą rozmaite związki partnerskie. Pan zapewne to potwierdzi, będą związki partnerskie.

- Mówił o tym Grzegorz Schetyna. To zależy od tego, czy będzie przychylna większość w nowym Sejmie. Przecież w samym gronie Platformy Obywatelskiej były takie projekty. Projekt posła Dunina...

...który wyście wyrzucili do kosza.

- Nie było większości. Platforma nie miała większości. Ta sprawa będzie uregulowana.

Tylko spytam o pańskie poglądy. Czy homoseksualiści powinni również mieć prawo do zawierania małżeństw?

- Nie. Uważam, że na to jest za wcześnie. Tak samo jak chce pan zapytać o adopcje dzieci, również uważam, że to nie jest dobry pomysł.

Co to znaczy, że jest za wcześnie? Pan mówi trochę jak Paweł Rabiej, który mówił: "Zrobimy to po kawałku". Najpierw związki partnerskie, później małżeństwa, a później prawo do aborcji.

- Ja odnoszę to do innych krajów, gdzie takie regulacje obowiązują, gdzie przez dziesięciolecia dochodzono do pewnych rzeczy. Uważam, że w Polsce nie ma zgody i większości politycznej na takie regulacje.

Ale pan jest za, czy przeciw tak naprawdę. Bo pan mówi, że to jest za wcześnie. To może oznaczać, że za chwilę może być już wystarczający czas.

- Nie, pan mnie pyta o ocenę sytuacji, to ja mówię, że jest za wcześnie.

Ja pytam o pana poglądy, a nie o ocenę sytuacji.

- Uważam, że sprawy związków partnerskich powinny być jako takie być uregulowane. Granicą jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Tu uważam, że nie powinniśmy podejmować takich rozwiązań.

A małżeństwa?

- Uważam, że też jest za to za wcześnie i nie ma większości do tego.