Tomasz Szatkowski kandydatem na ambasadora RP przy NATO

Wiceminister MON Tomasz Szatkowski jest kandydatem na szefa polskiego przedstawicielstwa przy NATO. W lutym sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje jego kandydaturę. Komisja zajmie się też dwiema innymi kandydaturami na ambasadorów.

Zdjęcie Tomasz Szatkowski z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem /Gerard /Reporter

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych na posiedzeniu zaplanowanym na 20 lutego zaopiniuje kandydaturę Tomasza Szatkowskiego na ambasadora RP - poinformowano na stronie internetowej komisji.

Reklama

Informacja na ten temat została już rozesłana do posłów zasiadających w tej komisji. Poseł Piotr Apel (Kukiz15), członek komisji SZ, potwierdził w rozmowie Z PAP, że Szatkowski jest kandydatem zgłoszonym przez MSZ na szefa Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO w Brukseli.

O tę kandydaturę PAP pytało obecnego wiceministra obrony pod koniec października. "Jestem do dyspozycji moich przełożonych - Ministra Obrony, a szerzej Premiera i Prezydenta w zakresie działań, które służą bezpieczeństwu Polski, i w których moje kompetencje mogą być pomocne" - odpowiedział wtedy PAP Szatkowski.

MON pytane w czwartek o kandydaturę Szatkowskiego - i o to, kto go zastąpi w resorcie - odmówiło komentarza w tej sprawie przed posiedzeniem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Także MSZ nie udzieliło PAP odpowiedzi na pytania o kandydatury ambasadorów.

Tomasz Szatkowski urodził się 10.05.1978 r. "Jest absolwentem prawa, podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Uniwersytet Warszawski) i studiów wojennych (King’s College London). Ukończył też podyplomowy kurs polityki wywiadowczej (King's College London), kurs doskonalenia oficerów sztabowych (Szkoła Podyplomowa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Monterey), a także kurs programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego (brytyjska Akademia Obrony - Shrivenham)" - można przeczytać w jego biogramie na stronie internetowej MON.

Z biogramu wynika, że Szatkowski jest laureatem stypendium brytyjskiego Ministerstwa Obrony (2004), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych (2007) oraz Asmus Policy Entrepreneurs Fellow of the German Marshall Fund of the United States (2013). Ma wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w działalności związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, w tym zwłaszcza dotyczącymi polityki obronnej i zbrojeniowej, nadzoru nad służbami specjalnymi, zdobyte na kluczowych stanowiskach państwowych m.in. w Sejmie i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma również doświadczenie zdobyte w Parlamencie Europejskim oraz w przemyśle zbrojeniowym.

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych 20 lutego zaopiniuje też dwie inne kandydatury na ambasadorów: Macieja Szymańskiego i Michała Murkocińskiego. Jak poinformował PAP poseł Apel, Maciej Szymański jest kandydatem MSZ na ambasadora w Bułgarii, natomiast Michał Murkociński - w Sudanie.

Obaj mają doświadczenie w dyplomacji. Szymański ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1998-2002 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Słowenii, a w latach 1998-2001 był akredytowany również w Bośni i Hercegowinie. W roku 2005 został mianowany ambasadorem RP w Serbii i Czarnogórze, a od 2006 r. był Ambasadorem RP w Serbii. Po powrocie do Polski objął stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią. W latach 2013 - 2017 r. był ambasadorem w Chorwacji.

Murkociński jest absolwentem arabistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku lat 90. Murkociński pracował w ministerstwie spraw zagranicznych, w tym m.in. w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Od 1996 do 2001 r. był pierwszym sekretarzem polskiej ambasady w Damaszku; w latach 2004-2006 pełnił funkcję radcy, a potem charge d'affaires ambasady w Bejrucie. W latach 2008-2012 był radcą-ministrem, kierownikiem placówki w ambasadzie RP w Damaszku.