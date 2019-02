Tragedia w Bolesławcu. Sebastian R. usłyszał zarzuty

​Dwa zarzuty zabójstwa usłyszał Sebastian R., 32-latek z Bolesławca na Dolnym Śląsku, który w piątek nad ranem śmiertelnie ranił swoją partnerkę. Zaatakował też nożem 3,5-letniego syna, a potem zrzucił go przez okno z drugiego piętra budynku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Mężczyzna przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy na razie nie zdradzają ich treści, ale informują, że to co powiedział napastnik, pokrywa się z ich dotychczasowymi ustaleniami.

Reklama

Przesłuchanie odbyło się w szpitalu, w którym cały czas przebywa Sebastian R. Mężczyzna został postrzelony podczas próby zatrzymania. Śledczy będą też brać pod uwagę jego zachowanie wobec policjantów. Zanim w kierunku napastnika padł strzał, rzucił się on na jednego z funkcjonariuszy z nożem.

Za podwójne zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja o tymczasowym aresztowaniu 32-latka.

Mateusz Chłystun