Tragiczny bilans sobotniego wypoczynku nad wodą

​14 osób utopiło się w sobotę (4 sierpnia) nad polskimi akwenami i kąpieliskami - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tym sezonie w wodzie zginęło już 281 osób.

Zdjęcie Ratownik w Gdyni /Piotr Hukalo /East News

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje na Twitterze, że wczoraj utopiło się aż 14 osób. "Niestety jest to tragiczny tegoroczny rekord" - napisano. RCB apeluje o ostrożność nad wodą. Bilans utonięć w tym sezonie to 281 osób.

Reklama

RCB na Twitterze przypomina też, jakie reguły bezpieczeństwa obowiązują nad wodą. Nie należy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, wbiegać do wody rozgrzanym i skakać w nieznanych miejscach. Trzeba stosować się do zaleceń ratownika i pamiętać o założeniu kapoku na łódce, kajaku i rowerze wodnym.